Bekirdere Spor Kulübü yönetimi, Sarı Siyahlı kulübe emek veren, Bekirderespor ile dertlenen kimseyi unutmuyor. Bu konu önemli bir misyon üstlenen. Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, kulüpte uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği de yapan eski başkanlardan Mustafa Tarcan’a 45. Yıl saati hediye etti. Başkan Yıldız “Bölgedeki birçok kişiye yardımı ve desteği olan değerli büyüğüme katkılarından dolayı 45. yıl saati hediye ettik. Mustafa başkanımız sağ olsun, var olsun” derken, Tarcan da bu jestten ötürü Başkan Yıldız’a teşekkür etti.
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Seni unutmak mümkün mü Mustafa Tarcan!
Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, kulüpte uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği de yapan eski başkanlardan Mustafa Tarcan’a 45. Yıl saati hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz