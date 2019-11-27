Her zaman samimi, her zaman dost canlısı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaelispor sevgisini bilmeyen yok. Genç başkan uzun yıllardır Kocaelispor maçlarına geliyor. İsmetpaşa Stadı yıkılmadan önce, Başkan Hürriyet maçları genel olarak kale arkasındaki tribünlerden izlerdi. Milletvekili olduktan sonra Maraton tribününe geçen Hürriyet, bu geleneğini İzmit Belediye Başkanı olduktan sonra da sürdürdü.

EN KOCAELİSPORLU!

Son derece dost canlısı bir başkan olarak görülen Fatma Kaptan Hürriyet, İzmitlilik bilincini de en iyi şekilde halka aktararak önemli misyonu yerine getiriyor. “As Yap B’olum Şampiyon Olucaz” atkısı yüzleri güldürdü. 7’den 70’e herkesin sevip saydığı Hürriyet, Kocaelispor maçlarında yoğun bir ilgi ile karşılaşıyor ve bu ilgiye kayıtsız kalmayarak herkese, her kesime dokunmaya gayret ediyor. Kocaelispor’un şampiyonluk yolunda belediye olarak üzerine düşen fazlası ile yapan Başkan Hürriyet, en samimi, en Kocaelisporlu başkan olarak dikkat çekiyor.