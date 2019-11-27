Başöğretmen Atatürk için yarıştılar

Belediyenin Spor Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde “24 Kasım Baş Öğretmen Yüzme Yarışları” etkinliği gerçekleştirdi. Pişman Çocuk Aquapark’ta düzenlenen yarışlarda toplam 140 sporcu yarışırken aileleri de çocuklarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

KIYASIYA REKABET

Müsabakalar 2009 doğumlu kız ve erkek yarışmacılarla gerçekleştirilirken Yıldızlar Yüzme Kulübü’nden 50 sporcu, Deniz Yıldızları Yüzme Kulübü’nden 14 sporcu, Kocaeli Spor Yüzme Kulübü’nden 25 sporcu, Marmara Dinamik Yüzme Kulübü’nden 25 sporcu, Kocaeli Gençlik Spor Yüzme Kulübü’nden 16 sporcu, Körfez Gençlerbirliği Yüzme Kulübü’nden 10 sporcu olimpik havuzda kıyasıya mücadele etti.

ATATÜRK TABLOSU ÖNÜNE ÇELENK BIRAKTILAR

Yarışma sonunda tüm sporcular, antrenörler ve hakemler Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunun önüne çiçek bıraktılar. Ardından İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa sporculara madalyalarını, hakem ve antrenörlere ise plaketlerini takdim ettiler.