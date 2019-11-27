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Pedallara “Kadına Şiddete Hayır” diyerek bastılar!

İzmit Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık yaratmak adına pedal çevirdi.
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle bisiklet severler Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nde toplandı. Yaklaşık 80 kişiden oluşan bisikletli gruba Kocaeli Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu da katılım sağladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu renk tişört giyen grup “Kadına yönelik şiddete hayır” pankartı açarak anlamlı bir mesaj verdi.

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