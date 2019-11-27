Demirbakan, TSYD üyeleri ile buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi’nin organize ettiği kahvaltılı basın toplantısına katılan Eskişehirspor Teknik Direktörü Çoşkun Demirbakan "Burada artık kurtuluş savaşı gibi bir şey yaşanıyor. Artık bu parti şu parti demeyelim. Herkes Eskişehirspor etrafında birleşsin. Bu kulübe sahip çıkalım. Bu şehrin göz bebeği Eskişehirspor’dur" dedi.
TELAŞA GEREK YOK
Osmanlı 1453 Kafe’de düzenlenen toplantıda Eskişehirspor Teknik Direktörü Demirbakan, 69 puanlık bir maç maratonu kaldığını,30 puanı dahi kaybetseler ligde kalabileceklerini, kimsenin 1-2 maç kaybedildi diye telaş yapmamaları gerektiğini de söyledi. Ligde kalabilecek sezon sonunda başarıya ulaşabilecek bir kadroya sahip olduklarını da kaydeden Demirbakan, başarı zor şartlarda elde edilebileceğini de vurgu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz