Recep Kebapçılık, Kocaelispor Elit takımını ağırladı

Kocaelispor Elit B takımı son maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 19’a çıkardı. Bu maçın ardından Yarımcaspor Kulüp Başkanlığı da yapan fanatik Kocaelisporlu Selçuk Güner, yakın arkadaşı Recep Vuran’ın sahibi olduğu Recep Kebapçılık Körfez Şubesi’nde takıma yemek verdi.

RECEP VURAN: BİZİM İÇİN GURURDUR

Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın, teknik adamlar Yusuf Yazıcı, Ercan Ağaçe, kulüp personeli ve futbolcuları samimi bir şekilde konuk eden Güner ve Vuran, gençlerle yakından ilgilendi. Mekan sahibi Recep Vuran “Kocaelispor’umuzun gençlerini konuk etmekten dolayı çok mutluyuz. Derince’deki şubemizde A takımımızı da ağırlamak istiyoruz” dedi. Alt yapı maçlarını yakından takip eden Selçuk Güner ise “Recep ustamızın lezzetli kebapları Kocaelispor’umuzun gençlerine şeker olsun” derken, Vuran’a teşekkür etti.