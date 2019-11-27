Kocaelispor neşe saçıyor!

Lider Kocaelispor pür neşe! Yeni teknik adam Selahaddin Dinçel ile adeta şahlanan Yeşil Siyahlılar 5’te 5 yaparak zirveye kuruldu. 3. Lig’de ilk kez üst üste 5 maç kazanan Kocaelispor geçen sezon Çorum (1-2), Karacabey (3-0) Ankara Adliye (0-1) ve Muğlaspor’u (2-0) devirmiş ve 4 maçlık bir seri yakalamıştı.

SÖZÜNÜ TUTTU

Farklı psikolojik dokunuşları olan Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, Kemer maçı öncesi yapılan haftanın ilk antrenmanında “Erok maçını kazanırsak, basın mensupları dahil herkese hediyem olacak” demişti. Kocaelispor, Erokspor’u muazzam bir mücadelenin ardından 2-0 mağlup etti ve Dinçel verdiği sözü tuttu.

KAPTAN’DAN HOCASINA SAAT KULESİ

44 yaşındaki teknik adam önceki günkü antrenman öncesinde Kemerspor 2003 maçına gelen basın mensuplarına, kulüp personeline, teknik ekibe ve futbolculara parfüm hediye etti. Takım kaptanı Burak Süleyman da Dinçel’in bu jestine karşılık başarılı teknik adama İzmit Saat Kulesi maketi takdim etti.

BUGÜN U-17 İLE MAÇ VAR

Öte yandan dün gündüz antrenman yapan Kocaelispor, akşam da U-19 Elit B Ligi’nde mücadele eden genç takımla hazırlık maçı yaptı. Haftayı maç yapmadan geçecek olan Yeşil Siyahlı ekip bugün de Bölgesel Gelişim Ligi’nde müthiş bir başarı yakalayan U-17 takımı ile bir hazırlık maçı daha yapacak. Takım, hafta sonunu izinli geçecek ve önümüzdeki hafta başından itibaren Ağrı 1970 maçının hazırlıklarına devam edecek.