Adamsın Dybala!

A Milli Takımı futbolcularımız, Euro 2020'de oynanan Arnavutluk ve Fransa mücadelelerinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek amacıyla asker selamı vermiş ve bu durum Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Juventus - Atletico Madrid maçının 45+2. dakikasında, Juventus'un Arjantinli yıldızı PauloDybala, attığı şık golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. Karamürselli Merih Demiral’a koşan ve o sırada asker selamı veren Tangocu, Demiral’a sarıldı ve gol sevincini sevincinin paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz