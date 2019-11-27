Adamsın Dybala!

A Milli Takımı futbolcularımız, Euro 2020'de oynanan Arnavutluk ve Fransa mücadelelerinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek amacıyla asker selamı vermiş ve bu durum Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Juventus - Atletico Madrid maçının 45+2. dakikasında, Juventus'un Arjantinli yıldızı PauloDybala, attığı şık golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. Karamürselli Merih Demiral’a koşan ve o sırada asker selamı veren Tangocu, Demiral’a sarıldı ve gol sevincini sevincinin paylaştı.