U-16’lar fileleri 18 kez havalandırdı

TOPLU SONUÇLAR
1937 Seka - Körfez İlçesi Birlik: 1-1
İzmit Belediye - Marmara Gençlik: 1-0
Çınarlıspor – Çamlıtepe: 3-2
Darıca Kültür – Çayırovaspor 3-2
Mustafapaşaspor - Arapçeşme 3-2
U-16 Ligi’nde önceki akşam 5 maç oynandı. A, B ve F gruplarındaki mücadelelerde ağlar toplam 18 kez havalandı. 3 maçın skoru 3-2 sona erdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz