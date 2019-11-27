Dilovası için Cumartesi yoğun geçecek

1. Amatör Lig C Grubu’nda 11 maçta 9 galibiyet ve 2 berberlikle zirvenin sahibi olan Dilovası Belediyespor, Cumartesi gününü yoğun geçecek. Dilovası temsilcisi sabah Gebze Atlı Spor Kulübü’nün kahvaltısına konuk olacak. Ardından tüm takım NLP eğitimi aldıktan sonra öğleden sonra Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in davetlisi olarak boğaz turu atacak.

PAZAR GÜNÜ RAKİP KANDIRA

Başkan Şayir, Dilovası Belediyespor ile birlikte Diliskelesi, Tavşancıl ve Çerkeşli takımlarına boğazı gezdirecek, takımlara yemek verecek. Dilovası Belediyespor Pazar günü final niteliği taşıyan maçta kendisi gibi şampiyonluk adaylarından Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor’u konuk edecek. Tavşancıl Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.