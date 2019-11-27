U-16 Elit A2 Grubu’nda en iyi şekilde mücadele eden Kartepe Belediyespor U-16 takımı, Yıldıztepe Unlu Mamuller Restoran’da kendileri için verilen yemekte bir araya geldi. 11 maçta 6 galibiyet elde eden takımda teknik adam Selahattin Tanrıkulu yaptığı konuşmada ‘’Yeni oluşturduğumuz bir ekibiz. Beklediğimizden kısa sürede bütünlük sağlandı. Bence bu sonuçlarla başarılı olundu. Kartepe Belediye U-16 takımı benim için şampiyondur. Tüm futbolcularıma emekleri için teşekkür ediyor, bizleri bu güzel ortamda buluşturduğu için Yıldıztepe sahiplerine de şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.
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Tanrıkulu: Benim için şampiyonsunuz!
U-16 Elit A2 Grubu’nda en iyi şekilde mücadele eden Kartepe Belediyespor U-16 takımı, Yıldıztepe Unlu Mamuller Restoran’da kendileri için verilen yemekte bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz