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Bakanlık Kocaeli’de 27 daireyi satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli’de 27 daireyi satışa çıkardı
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Körfezkent 3. Etap Emlak Konut Evleri’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 27 daire satışa çıkartıldı. Satış ile ilgili yapılan açıklamada, Bakanlıkça belirlenen rayiç bedellerden az olmamak üzere başvuru önceliğine göre alıcıların belirlenmesi suretiyle söz konusu daireler satılacağı belirtildi. 2+1 ve 4+1 tipinde olan daireler için 162 bin 624 lira ile 242 bin 802 lira arasında değişen bedeller belirlendi. Başvurular Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şahsen yapılması istenirken, satış bedeli alıcılardan peşin olarak tahsil edileceği ifade edildi. Başvuru süresi 6 Aralık günü sona erecek. Satışa çıkan konutların listesi şöyle;

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