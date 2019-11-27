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27 Kasım 2019- Siyaset

Dumlupınar Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

Derince Belediyesi tarafından Dumlupınar Mahallesi’ndeki 30 bin m2’lik alana inşa edilen Gençlik ve Spor Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi
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Derince Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan Gençlik Merkezleri’nin yapımına başlandı. Dumlupınar Gençlik ve Spor Merkezi’nin temel atma töreni dolayısıyla düzenlenen programa Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı, AKPKocaeli Milletvekili Fikri Işık, Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, Adnan Pala, İbrahim Şirin, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

“EN İYİ YATIRIM GENÇLİĞE YAPILANDIR”

Temel atma töreninde konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Biliyoruz ki en iyi yatırım gençliğe yapılan yatırımdır. Bu yüzden hedefimiz her mahallemize bir Gençlik Merkezi kazandırmak. 41 seçim vaadimiz arasında yer alan Gençlik Merkezleri projemizebismillah diyerek Dumlupınar mahallemizden başlıyoruz. 30 bin metrekarelik bu alanda kütüphaneden dersliklere, basketbol ve tenis kortlarından yürüyüş parkurlarına kadar tüm unsurlar bir arada olacak. Buraya gelecek çocuklarımız, spordan eğitime kadar, diledikleri tüm hizmetlere ulaşabilecek. 2 katlı gençlik merkezinin yer alacağı bu kompleksimizde alanında uzman eğitmenlerimiz görev yapacak. Dumlupınar’daki bu merkezimizin ardından Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi için hemen çalışmalara başlayacağız. Allah’ın izniyle on mahallemizde de inşa edeceğimiz Gençlik ve Spor Merkezlerimizi tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

27 Kasım 2019 - Siyaset

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