Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan, geleceğimizi taşıyan kanatlar olan hayal gücü ile bilgiyi birleştiren ve çocukları geleceğin teknolojik dünyasına şimdiden hazırlayan “Hayaller Bilgi İster” projesini Young Guru Academy (YGA) ve Twin iş birliğiyle hayata geçirdi. Projede, YGA içerisinden doğan eğitim teknolojisi şirketi Twin’in çocuklara bilimi sevdiren teknoloji setlerinden alınan ilhamla yola çıkıldı. Ford Otosan ve Twin mühendisleri aynı masanın etrafında buluştu. Ortak akılla geliştirilen otonom setlerinde bir “hayal” olarak başlayan, sonrasında Ford Otosan’ın Ar-Ge, inovasyon, mühendislik birikimi ve kararlılığıyla gerçeğe dönüşen Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX’in maketi kullanıldı.

“VİCDAN VE YETKİNLİK”

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçen projede, araç setleri okullara Ford Otosan mühendisleri ve YGA’nın 50.000 başvuru arasından özenle seçilen ve 1 yıllık sosyal inovasyon programını tamamlayan gönüllülerle birlikte ulaştırılıyor. Böylece “vicdan ve yetkinlik” kanatlarıyla donatılmış çift kanatlı rol modellerle bir araya gelen çocuklar, üreten ve teknolojik üstünlüğe sahip bir Türkiye’nin yetişkinleri olmak için yüreklendiriliyor.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR

Türkiye’nin gelişmiş teknolojiler üreten ve bunları dünyaya yayan bir ülke konumuna gelmesi için faaliyet alanında yürüttüğü çalışmaları sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele aldığı sosyal sorumluluk projelerine de yansıtan Ford Otosan, “Hayaller Bilgi İster” ile Açık İnovasyon yaklaşımını gençlere ve çocuklara yayıyor; sosyal inovasyona öncülük ediyor. Sosyal Sorumluluk 4.0 modelinin öncüsü bu projenin en fark yaratan özelliklerinden biri de maddi desteğin ötesine geçmesi ve şirketin teknolojik anlamda güçlü yanlarını topluma değer katacak bir vizyonla harekete geçirmesi.

“BİLGİ BİRİKİMİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hayaller Bilgi İster” projesinin duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ford Otosan olarak otomotiv sektöründe geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor, uluslararası arenada rekabetin boyutlarını değiştiren araçlara imza atıyoruz. Başta otonom sürüş olmak üzere araç teknolojileri alanındaki yatırımlarımız ve geliştirme faaliyetlerimiz Türkiye’nin mühendislik bilgi birikimine katkı sağlıyoruz. ‘Hayaller Bilgi İster’ projesiyle bu bilgi birikimini, çocuklarımıza şimdiden aktarmayı ve onlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Geleceği oluşturmalarına yardımcı olacak teknolojilerle tanışmaları için otonom sürüş teknolojisini deneyimleyecekleri yeni bir teknoloji seti geliştirdik. Sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla sosyal inovasyona öncülük ettiğimiz bu proje ile kendi faaliyet alanlarımız üzerinden çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“HAYAL ORTAĞI”

YGA’nın “çift kanatlı gençler” yetiştirme felsefesinin ve gençlerin sosyal sorunlara köklü çözümler geliştirmek için inovasyonu temel almalarını sağlayan yaklaşımının Ford Otosan’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla örtüştüğünü ifade eden Haydar Yenigün, kendisinin de bir “Hayal Ortağı” olarak YGA’daki gençlere mentorluk desteği verdiğini aktardı.

PARLAK GÖNÜLLÜLER

YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise, “Sosyal Sorumluluk 4.0 modeli ile Ford Otosan ve YGA’lı mühendisler çocuklara bilimi sevdirmek için birlikte Ar-Ge yapıyor, birlikte köy okullarına bilim seanslarına gidiyor, birlikte başarıyor. Türkiye’nin en parlak gönüllüleri, en ihtiyaç sahibi okullara en son teknolojiyi ulaştırıyor. Daha da önemlisi; teknolojinin özünü öğrenen çocuklar, teknolojinin gücünü insanlığa faydalı projeler için kullanacaklar” dedi.

“HAYALLER BİLGİ İSTER”

Proje, geliştirme süreçleriyle birlikte üç yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. Ford Otosan mühendisleri ve YGA içerisinden doğan teknoloji geliştirme şirketi Twin ekipleri tarafından geliştirilen özel setler için, kendisi de bir hayal olarak doğan, Ford Otosan’ın Ar-Ge, inovasyon ve mühendislik birikimi ve kararlılığıyla gerçeğe dönüşen Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX baz alındı. Özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen “Hayaller Bilgi İster” projesinin ilk etabında okullara temel sensör teknolojisi ile otonom sürüş özelliğine sahip programlanabilir araç setleri gönderilecek. Çocukların, araç setlerinde hazır olarak sunulan deneyleri çözerek ya da kendi deneylerini oluşturarak teknoloji ile yapabilecekleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

3 YILDA TOPLAM 500 OKUL

Projenin ikinci etabında çocuklarla paylaşılacak “Yapay Zeka Destekli Otonom Araç Seti”nin prototipinin ise Ocak 2020’de hazır hale gelmesi planlanıyor. Yine Ford Otosan ve Twin mühendisleri tarafından geliştirilen bu set Ford Otosan’ın F-Vision yaklaşımını daha somut olarak gösteren bir set olacak. Set içerisinde temel görüntü tanıma algoritmaları, blok kodlama ile yapay zeka model denemeleri, yeni yapay zeka modellerinin eğitimi ve kurulumu, yapay zeka kullanım senaryoları ile yeni problemler yer alıyor. Proje kapsamında 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırılacak.