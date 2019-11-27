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Yerli oto aralıkta görücüye çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk Milli Yüksek Hızlı Tren prototipinin 2023’te raylarda olacağını söyledi
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Baran Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, “Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor.
Bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü kurduk. Enstitü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojilerini yerli ve milli imkânlarla tasarlayarak geliştirecek” dedi.

ELEKTRİKLİ, OTONOM...

“Türkiye’nin Otomobili” projesinin devam ettiğini kaydeden Varank, şunları söyledi:
“Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak. Girişim Grubu, aralıkta ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.” Yerli otomobil, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde üretilecek.

Bugün 16:05 TSİ - Ekonomi

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