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27 Kasım 2019- Ekonomi

Kalkınma ajanslarına yeni konsept geliyor

Kalkınma Ajansları, yaklaşık 10 yıllık bir süreçte 20 bin 499 projeye 7.48 milyar TL’lik hibe sağlarken yeniden yapılanmaya gidiyor
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İstanbul Kalkınma Ajansı da Türkiye Açık Kaynak Platformu’nu hayata geçirerek, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımların kitle kaynak yoluyla üretilmesine öncülük yapacak. 2008 - 2018 arasında kalkınma ajanslarına merkezi bütçeden 6.8 milyar TL, yerel paylardan ise 3.5 milyar TL (2019 yılı fiyatlarıyla) kaynak aktarılırken, 2019 için ise 331 milyon TL merkezi bütçe payı tahsisatı yapıldı.

YEREL PAY KATKISI

2019 için yerel pay katkısının 300 milyon TL olacağı öngörülüyor. Kalkınma ajanslarının, bölgelerindeki kamu kurumlarına, mahalli idarelere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre sağladığı mali ve teknik destekler çerçevesinde, 2008-2019 döneminde 20 bin 499 projeye 2019 fiyatlarıyla yaklaşık 7.48 milyar TL’lik hibe desteği sağlandı.

27 Kasım 2019 - Ekonomi

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