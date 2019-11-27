Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
27 Kasım 2019- Kültür-Sanat

İzmit'te sokağın sergisi açıldı

Sanatın ve sanatçının en büyük destekçisi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sepaş ile işbirliğinde gerçekleştirdikleri 'Sokağın Enerjisi' adlı sergiyi dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven ile gezdi. Seven, desteklerinden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi'nin destekleri ile Sepaş Genel Müdürlüğü tarafından Belsa Plaza önünde düzenlenen 'Sokağın Enerjisi' adlı serginin açılışı için ilimize gelen Mustafa Seven program öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Sepaş Genel Müdürü Çağrı Poyraz, Sepaş Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük, Sepaş Yönetim Bilişim Sistemleri Grup Müdürü Necmi Aktuğ Çağlar, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp’in de yer aldığı ziyarette dünyacı ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven, sanata vermiş oldukları desteklerinden ötürü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

SANATIN KALBİ İZMİT’TE ATACAK

Seven ziyarette, zorluklar içerisinde küllerinden doğan başarılı kadınların fotoğraflarıyla hikâyelerini anlattığı 'Ben İstersem, İlham Veren Hayatlar' adlı kitabını Başkan Hürriyet'e hediye etti. Ziyaretin ardından Sepaş Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı ‘Sokağın Enerjisi’ sergisi gezildi. Eser sahipleri ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, Mustafa Seven ve Sepaş Genel Müdürü Çağrı Poyraz fotoğrafların hikâyelerini de ilk ağızdan dinledi. Sanatı ve sanatçıyı her zaman destekleyeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Sanatı severek, sevdirerek ve destekleyerek, İzmit’i sanatın kalbinin attığı yer haline getireceğiz” diye konuştu.

27 Kasım 2019 - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te sokağın sergisi açıldı mask
İzmit'te sokağın sergisi açıldı
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti mask
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti
Nail İnal Armağanı Kitap Tanıtım Sergisi açıldı! mask
Nail İnal Armağanı Kitap Tanıtım Sergisi açıldı!
Bağımsız fotoğrafçılar Tamer Yılmaz’ı ağırladı mask
Bağımsız fotoğrafçılar Tamer Yılmaz’ı ağırladı
Sırf Tiyatro, kahkaya boğacak mask
Sırf Tiyatro, kahkaya boğacak
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek mask
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi mask
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi

GALERİ

İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL