İzmit'te sokağın sergisi açıldı

İzmit Belediyesi'nin destekleri ile Sepaş Genel Müdürlüğü tarafından Belsa Plaza önünde düzenlenen 'Sokağın Enerjisi' adlı serginin açılışı için ilimize gelen Mustafa Seven program öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Sepaş Genel Müdürü Çağrı Poyraz, Sepaş Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük, Sepaş Yönetim Bilişim Sistemleri Grup Müdürü Necmi Aktuğ Çağlar, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp’in de yer aldığı ziyarette dünyacı ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven, sanata vermiş oldukları desteklerinden ötürü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

SANATIN KALBİ İZMİT’TE ATACAK

Seven ziyarette, zorluklar içerisinde küllerinden doğan başarılı kadınların fotoğraflarıyla hikâyelerini anlattığı 'Ben İstersem, İlham Veren Hayatlar' adlı kitabını Başkan Hürriyet'e hediye etti. Ziyaretin ardından Sepaş Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı ‘Sokağın Enerjisi’ sergisi gezildi. Eser sahipleri ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, Mustafa Seven ve Sepaş Genel Müdürü Çağrı Poyraz fotoğrafların hikâyelerini de ilk ağızdan dinledi. Sanatı ve sanatçıyı her zaman destekleyeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Sanatı severek, sevdirerek ve destekleyerek, İzmit’i sanatın kalbinin attığı yer haline getireceğiz” diye konuştu.