CHP Çayırova’da kongre 15 Aralık’ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova’da ilçe kongre öncesi delege seçimleri 10 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. 9 mahallede gerçekleşen seçimlerde toplam 155 delege belirlendi. İnönü Mahallesi’nde ise delege seçimleri çift liste olarak gerçekleşti. 10 Kasım’da Atatürk, Cumhuriyet, Emek, Çayırova ve ŞekerpınarMahalleleri’nde delege seçimi, 17 Kasım Pazar günü İnönü, Akse, Yenimahalle ve Özgürlük Mahalleleri’nde seçim gerçekleşti.

“KONGRE 15 ARALIK’TA”

Delege seçimlerinin sona ermesinin ardından CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı ilçe kongresi hakkında açıklamalarda bulundu. Hartamacı yaptığı açıklamada, “Delegele seçimlerimiz tamamlandı. 15 Aralık tarihinde saat 13.00’de Çayırova Kültür Merkezi’nde kongremiz yapılacak. Kongrede 155 seçimle gelen olmak üzere 170 delegemiz oy kullanacak” dedi. Adaylığı konusunda da açıklama yapan Hartamacı, “Aday olup olmayacağım ile ilgili açıklamayı yarın yapacağım” ifadelerinde bulundu.

3 İSİM KONUŞULUYOR

Öte yandan Çayırova İlçe Başkanlığı için İlçe Gençlik Kolları eski Başkanları Cihan Soyluçiçek, Erdem Sünbül ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Çayırova SKM’de görev alan Sabri Yılmaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

İŞTE SEÇİLEN MAHALLELER

ÇAYIROVA

İbrahim Çamkerten, Celalettin Can, Emine Özcan, Veysel Suludere, Yadigar Dağ, Niyazi Vurdu, Nilgün İlhan, Ali Ekber Doğanyılmaz, Elif Araz, Gülhan İnce, Koray Özgür

ATATÜRK

Okay Ağyol, Fadime Kılıç, Suna Çınar, Ali Koç, Lütfü İlhan, Mehmet Ali Akın, Muharrem Gökçe, Hayrettin Sırtbaş, Kazım Aydın, Şükrü Öztürk, Nedafet Eren, Hilal Talay

ŞEKERPINAR

Yener Yılmaz, Yaşar Demir, Hüseyin Ölmez

ÖZGÜRLÜK

Dursun Yıldız, Tayfun Budak, Hüsamettin Polat, Hüseyin Erdoğan, Sabri Yılmaz, Hasan Tokuşlu, Türkan Kılıç, Gazi Yanmaz, Gencay Gökbulak, Akif Kızılbuğa, Gülağa Çınar, Güldane Koçak, Mustafa Doğanyılmaz, Eyüp Dağ, Cengiz Eroğlu, Fettah Bitirgeç, Fındık Gülsever, Gürkan Şahin, Pehlivan Tosun, Tuncay Şimşek, Hüseyin Sezer, Şengül Honca Çiftçi, Sadık Kamışlı, Sinan Tohumcu, Hasan Dede, Filiz Cengiz, Bektaş Uçan, Erdal Acar, Aynur Zeybekoğlu

YENİMAHALLE

Selahattin Kaya, Mehmet Ali Kaplan, İsmail Sönmez, Osman Türk, Sebahattin Ünal, Muzaffer Bulut, Cafer Subaşı, Kemal Karagül, Abdülkadir Honça, Saidenur Eminağaoğlu, Melek Ayas, Güldane Erdem, Ünal Ateş, Filiz Akpınar

AKSE

Nermin Bayrak, Yeşim Erdoğmuş, Melek Gün, Aslı Şahin, Mustafa Doğan, Serpil Yıldırım, Gülfiye Kepez, Funda Tay, Mehmet Hilal Kaplan, Halis Koç, Salih Işık, Turan Ağaç, Hasan Erdem Kaya, Hasan Hüseyin Sönmez, Ali Demir, Cemil Güler, Nurettin Kandemir, Murat Çakırer, İbrahim Dutal, Telat Koç, Kemal Ergün, Mehmet Sunar, Cüneyt Akın, Süleyman Çubukçu, Süleyman Gürkal, Hamit Tandoğdu, Sezgin Ayğir, Abdurrahman Erdem

İNÖNÜ

Şengül Demirtola, Nurcan Eniş, Hilal Çam, Hamiyet Dinler, Semra Polat, Gülseren Şahin, Fevzi Demir, Haydar Gölcü, Bektaş Aygün, Ümit Baştuğ, Barış Güvenoğlu, Selçuk Özgürbüz, Erhan Ertürk, Cengiz Ağaç, Aziz Yiğit Doğan, Ali Gün, Hasan Sınırtaş, Tuncay Akkuş, Mehmet Kesik, Serkan Erken, Ayhan Uçar, Süleyman Yıldız

CUMHURİYET

Fedai Çelik, Nasim Eren, Kenan Gökbulak, Rıfat Doğan, Ayhan Yanılmaz, SefacanCankurt, Hülya Sönmez, Adnan Doğan, Seyfi Güven, Kemal Bulut, İbrahim Sabuncu, Sevim Koç, Yağmur Yalçın, Zeynel Doğan, Sibel Meriç, Güner Gürsoy, Hüseyin İscam, Güven Fişek, Emin Sabah, Mehmet Şahin

EMEK

Zeynep Aydın, Kemal Akkaya, Orhan Bilmez, Cafer Akkemik, Tazegül Aslan, Rıza Yıldırım, Bedrettin Özdemir, Cihan Soyluçiçek, Fadime İlhan, Burak İnal, Şerafeddin Kılıç, Sadık Cabacı, Serkan Yıldırım, Sultan Kaygusuz Şağan, Yılmaz Bilmez, Muzaffer Bülgü