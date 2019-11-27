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27 Kasım 2019- Asayiş G: Dün 11:29 TSİ

Petekleri çalarken polise yakalandılar

Kartepe Maşukiye Mahallesinde 3 katlı bir evin kalorifer peteklerini sökerek çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Maşukiye Mahallesinde 7 Haziran Caddesi üzerinde 3 katlı müstakil bir binanın içerisindeki kalorifer peteklerinin sökülerek çalmaya çalışıldığı bilgisi üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri takip sonucu şüphelileri petekleri çalmaya çalıştıkları sırada 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların beraberinde getirdikleri araçlara ise el konuldu. Gözaltına alınan ve yapılan kimlik kontrollerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.H.J. (19), ile R.U. (19) isimli iki şüpheli Kartepe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Kasım 2019 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - yabancı uyruklular. ülke sınırları kevgire dönmüş otobüs otobüs geliyorlar her türlü suça karışıyorlar. bizim halkımız bunları yaşamak zorunda mı?. görevlilerimiz nerede?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 03:47
01

Alp 41 - Kırmızı Kocaeli sizden şu kaçak göçmenlerle ilgili bir yazı dizisi bekliyoruz AKP, Türkiyeyi göçmen cennetine çevirdi Turkiyeden gitmek isteyenlerife zorla bu ülkede tutuyorlar toplum patlamak üzere geçen bir iranlıyla konuştum 20 yıl hapis yatmış sonra benim ülkeme kaçmış buna birde kimlik vermişiz elini kolunu sallayarak geziyor bizim çayocağında kalıyordu buna acımışlardı herkes yardım yaptı ama bu iranlı ocağı soydu bastı başka şehire gitti bunları niye sınırdışı etmiyoruz dünyanın en salak ülkesindeyiz herkes bunları tekme tokat geri gönderiyor ama benim ülkem nekadar yaramaz insan varsa benim ülkeme topluyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 20:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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