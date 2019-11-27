Petekleri çalarken polise yakalandılar

Alp 41 - Kırmızı Kocaeli sizden şu kaçak göçmenlerle ilgili bir yazı dizisi bekliyoruz AKP, Türkiyeyi göçmen cennetine çevirdi Turkiyeden gitmek isteyenlerife zorla bu ülkede tutuyorlar toplum patlamak üzere geçen bir iranlıyla konuştum 20 yıl hapis yatmış sonra benim ülkeme kaçmış buna birde kimlik vermişiz elini kolunu sallayarak geziyor bizim çayocağında kalıyordu buna acımışlardı herkes yardım yaptı ama bu iranlı ocağı soydu bastı başka şehire gitti bunları niye sınırdışı etmiyoruz dünyanın en salak ülkesindeyiz herkes bunları tekme tokat geri gönderiyor ama benim ülkem nekadar yaramaz insan varsa benim ülkeme topluyor.