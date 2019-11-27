Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel’in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndürülüyor. Ereğli Mahallesi’ndeki zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapıları restore eden Büyükşehir Belediyesi, ayrıca diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında restore edilen Çıpalı Konak’ın ahşap kapı ve kasalarının montajı yapılırken mevcut olup kullanılacak ahşap kapıların raspası ve tümlemeleri devam edecek.
27 Kasım 2019- Gündem
Ereğli Evleri hayat buluyor
“Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Karamürsel Ereğli Evleri, şekillenmeye başladı
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