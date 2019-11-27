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27 Kasım 2019- Yaşam

Deniz Uztürk evliliğe ilk adımını attı

Kandıra’da geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı Selçuk Uztürk’ün kızı Deniz Uztürk ile Altay Baran aile arasında düzenlene törenle sözlendi
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Kandıra’da geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı Selçuk Uztürk ile Yeşim Uztürk çiftinin, Galatasaray Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan kızları Deniz Uztürk ile Boğaziçi Üniversitesi Finans üzerine doktorasını yapan Altay Baran ile sözlendi. Genç çiftlerin nişan töreni Uztürk ailesinin evinde düzenlenen sade bir törele gerçekleştirildi. Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Reha Baran ile Yeşim Tokcan’ın oğulları Altay Baran, nişan töreni için İstanbul Ritz Carlton Otel’i seçti. Çiftin nişan törenleri aile arasında gerçekleştirilecek.

27 Kasım 2019 - Yaşam

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