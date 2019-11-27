Aygün, Necip Fazıl A.L.’ye konuk oldu

Eğitime yönelik faaliyetleri her zaman destekleyen ve eğitim camiasının yanında olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Necip Fazıl Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Necip Fazıl Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'nin Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programa katılan Başkan Aygün, burada görev alan öğretmenler nezdinde eğitim camiasını bir kez daha tebrik etti.

ÖĞRETMENLERE ÖVGÜ

Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da katıldığı programda Necip Fazıl Anadolu Lisesi Müdürü Pirali Demir, müdür yardımcıları, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri hazır bulundu. Öğretmenler Günü’nün önemine vurgu yapan Başkan Aygün, “Hayatlarını, ülkemizin aydınlık geleceğine adayan öğretmenlerimizi bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.