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27 Kasım 2019- Sağlık

Karamürsel Devlet artık daha modern

Karamürsel Devlet Hastanesi ameliyathane ünitesinde modern bir görünüm kazandırma amacıyla bir dizi revizyon gerçekleştirildi
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2016 yılından itibaren Karamürsel Devlet Hastanesinde başlatılan revizyon çalışmaları ameliyathane ünitesinin tadilatı ile devam ettirildi. Ünitede fizibilite çalışmaları yapılarak kısa sürede tüm ünite yenilenerek hizmete sunuldu. Ameliyathaneye ait ameliyat odaları, steril odalar, yarı steril alanlar, destek alanları ve personel dinlenme odalarının tavan ve zemin döşemeleri değiştirilerek, bazı odalarda büyültülerek duvarlar ameliyathaneye uygun boyanarak modern bir görünüm kazanması sağlandı.

KONFORLU BİR ORTAM

Karamürsel Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzman Doktor. Erkan Çelik , “Hastalarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almaları, personelimizin daha konforlu bir ortamda hizmet vermeleri amacıyla hastanemizde yaptığımız revizyon çalışmalarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.on gün gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışarak ameliyathanemizi yeni yüzüyle hizmete açmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte halkımıza göstermiş oldukları sabırdan, hastane personelimize katkı ve emeklerinden, ilimizdeki sağlık yöneticilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

27 Kasım 2019 - Sağlık

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