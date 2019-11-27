Kocaeli’ye yeni bir taş ocağı daha ekleniyor

Kocaeli’de sayılı son yıllarda hızla artan taş ocaklarına bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez taş ocağının sahibi Devlet Su İşleri (DSİ) olacak. DSİ tarafından açılacak olan taş ocağı Körfez’de yer alacak. Körfez Alihocalar Mahallesi sınırlarında bulunan 5,48 hektar büyüklüğündeki sahada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından daha önce işletilen taş ocağı, daha da genişletilerek şimdi DSİ tarafından işletilecek. Taş ocağından çıkan malzeme, Kocaeli Tahtalı Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında kullanılacak. 5,48 hektar büyüklüğündeki ocak sahasında açık işletme yöntemi ile üretim çalışmaları yapılacak. Ocaktan yılda yaklaşık 144 bin ton ariyet malzemesi üretilmesi planlanmakta. Projenin maliyeti ise 450 bin lira olacak.