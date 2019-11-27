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Benzine zam geliyor

Benzinde, 2 ayı aşkın süredir yaşanan “soluklanma” dönemi sona erdi ve 14 kuruşluk zam göründü.

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Türkiye’de, akaryakıt pompa satış fiyatları hesaplamalarında üç temel öğe dikkate alınıyor. Brent petrol, Akdeniz bölgesindeki ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve dolar kuru. Bu parametreler gereğince akaryakıt fiyatları, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurundaki olağanüstü artışın ve jeopolitik risk ve gelişmelerin etkisiyle sıkça yukarı ve aşağı yönlü hareket etti. Peş peşe zam ve indirim yapıldı.

2 AYLIK ARA

Birkaç aydır görece sakin bir döneme girildi. Örneğin benzine, en son 27 Eylül’de 25 kuruş indirim yapıldı. Aradan 2 ayı aşkın zaman geçti, bu süre içinde ne zam, ne de indirim oldu. Son bir haftada uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gelişmeler “soluklanma” döneminin sonunu getirdi.

Benzinin tonu, 604 dolardan 622 dolara kadar çıktı. Bu artış nedeniyle benzinin litresinde 14 kuruşluk zam göründü.

NE ZAMAN YAPILACAK?

Zam göründü ancak zamanlaması belli değil. Akaryakıt zamları, bir süredir pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Anılan uygulamanın dışına çıkılarak, bu gece artışın yapılmasına karar verilmesi durumunda yeni fiyatlar akşam saatlerinde belli olacak. (Habertürk)

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Yorumlar

(1)
01

işsiz - dolar yükselirken yakıtın düşmesi hayra alamet degil.daha büyük zam kapıda

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 27 Kasım 18:54

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