İcraya veren avukatı kurşunladı!

Alınan bilgiye göre Kocaeli Barosu Avukatlarından E.A. ile A.Anın İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bulunan bürosu gece geç saatlerde kurşunlandı. Olayla ilgili İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kimliği tespit edilen R.G. Kartepe Köseköyde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli R.G. gözaltına alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine getirildi. R.Gnin avukatlar tarafından borcu nedeniyle icraya verildiği ve bu nedenle sinirlenerek olayı gerçekleltirdiği öne sürüldü. Gözaltına alınan R.G.nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.