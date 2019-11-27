Alınan bilgiye göre Kocaeli Barosu Avukatlarından E.A. ile A.Anın İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bulunan bürosu gece geç saatlerde kurşunlandı. Olayla ilgili İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kimliği tespit edilen R.G. Kartepe Köseköyde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli R.G. gözaltına alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine getirildi. R.Gnin avukatlar tarafından borcu nedeniyle icraya verildiği ve bu nedenle sinirlenerek olayı gerçekleltirdiği öne sürüldü. Gözaltına alınan R.G.nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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İcraya veren avukatını kurşunladı!
Kendisini icraya veren avukatın bürosunu kurşunladı İzmitte borcu nedeniyle kendisini icraya veren avukatın ofisini kurşunladığı öne sürülen kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz