Alınan bilgiye göre Kartepe Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesinde bulunan müstakil bir eve ailesiyle birlikte ikamet eden Nuri Yavuz (53) evde tek başına olduğu esnada av tüfeği ile intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yavuz’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Yavuz’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yavuz’un bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN