Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. ve A.A. isimli iki avukata ait hukuk bürosu kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde hukuk bürosunu kurşunlayan şahsın R.G. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından Karatepe'de yakalanıp, gözaltına alınarak, Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.
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Avukatların hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs yakalandı
İzmit'te bulunan bir hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz