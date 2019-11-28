Avukatların hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. ve A.A. isimli iki avukata ait hukuk bürosu kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde hukuk bürosunu kurşunlayan şahsın R.G. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından Karatepe'de yakalanıp, gözaltına alınarak, Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.