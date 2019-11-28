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Avukatların hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs yakalandı

İzmit'te bulunan bir hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. ve A.A. isimli iki avukata ait hukuk bürosu kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde hukuk bürosunu kurşunlayan şahsın R.G. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından Karatepe'de yakalanıp, gözaltına alınarak, Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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