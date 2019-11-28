Yıldırım düştü 2 asker şehit oldu

Hakkari'de Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada acı haberi duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz."