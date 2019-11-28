Yıldırım düştü 2 asker şehit oldu

Hakkari'de Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada acı haberi duyurarak şu ifadeleri kullandı:
"Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz