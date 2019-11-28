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Başiskele sorunu artık Bakanlık’ta

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Başiskele’de devlet hastanesi olmaması ile ilgili; “Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Başiskele’deki vatandaşlarımızın hastane olmaması nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletti” dedi. 

Yasemin Kaya
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Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Başiskele’de devlet hastanesi olmadığı için parti olarak başlatmış oldukları kampanya ve çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Nazlıgül açıklamasında; “Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Başiskele’deki vatandaşlarımızın hastane olmaması nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletti” dedi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Nazlıgül; “ Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Başiskeleliler’in sorununa kayıtsız kalmadı. Başiskeleli vatandaşlarımızın bilgilendirmesiyle, mahalle sağlık ocakları, özel klinikler ve Kocaeli Devlet Hastanesi semt polikliniği dahilinde verilen sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bilgisini alarak, Demokrat Parti Başiskele İlçe Başkanı Muhammed Alperen Oruç’un girişimiyle bir kampanya başlatmıştık. İlçede tam teşekküllü bir sağlık merkezinin olmaması nedeniyle vatandaşlar Kocaeli Devlet Hastanesi’neyada Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne gitmek zorunda kalıyorlar. Genel BaşkanımızMilletvekili Gültekin Uysal bu duruma kayıtsız kalmadı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir mektup yazarak vatandaşların sorunlarını iletti. Mektubunda Başiskele'deki duruma dikkat çeken ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişmek için katlandıkları zorlukları dile getiren Uysal, ilçeye tam teşekküllü bir hastane yapılması konusunda Bakan Koca'ya vatandaşların tüm talebini iletti” dedi.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Başiskele’deki bu büyük eksiklik konusunda iktidarın yapamadığını Demokrat Parti yapacak” diyen Nazlıgül; “Demokrat parti Başiskele ilçe başkanımızın başlattığı Başiskele’ye bir devlet hastanesi kampanyasına parti Genel Başkanımız büyük destek verdi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu’nun konuyu Genel Başkan Sayın Gültekin Uysal’a iletmesi sonucu, Başiskele sorunu bakanlığa intikal etmiş bulunuyor. Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal birebir konunun takipçisi olacaktır” şeklinde konuştu.

Bugün 09:26 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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