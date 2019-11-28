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Yakup Törk Darıca’ya aday olacak mı?

CHP Darıca İlçe Başkanlığı’na adı geçen, 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediye Başkan Adayı olan Yakup Törk adaylığıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Törk,” Darıca’da hiç umut yok gibi görünüyordu ama yüzde 43’lere kadar oyumuzu çıkarttık”

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Darıca’da delege seçimleri 1 günde tamamlandı. 17 Kasım tarihinde başlayan, 14 mahallenin delege seçimleri mahalle temsilciliklerinde gerçekleştirildi. 244 delegenin seçildiği Darıca’da kongre tarihi ise 15 Aralık olarak belirlendi. Kongre saat 10.00’da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Darıca İlçe Başkanlığı’na Gökhan Aktaş 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te  adaylığını açıklayacak. Mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım ise gazetemize yaptığı açıklamada aday olmayacağını belirtti.

“HİÇ UMUT YOK GİBİ GÖRÜNÜYORDU”

Bir diğer yandan Darıca İlçe Başkanlığı’na adı geçen isimlerden birisi de 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Darıca Belediye Başkan Adayı olan Yakup Törk. Törk konu hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Ben iki dönem ilçe başkanlığı süreci yaşadım. Belediye başkan adaylığı yaşadıktan sonra artık ilçe başkanlığı ile ilgili bir düşüncem; kesin bir dille yok. Bundan sonra yeni arkadaşların görev yapması gerekiyor. Darıca’da hiç umut yok gibi görünüyordu ama yüzde 43’lere kadar oyumuzu çıkarttık. Dolayısıyla gençlerin, kadınların daha aktif bir yer haline geldi parti. Ben bu işi yapabilecek yeterlilikte arkadaşlar olduğunu görüyorum o yüzden aday olmayı düşünmüyorum” dedi.

Bugün 09:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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