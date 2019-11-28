Kocaeli’ye 65 milyonluk sağlık yatırımı!

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Emine Zeybek’ten müjdeli haberler devam ediyor. Zeybek, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından ilimizdeki Adliyelerde görevlendirilmek üzere ek personel atanacağını duyurmuştu. Zeybek, sağlık alanında ilimize yapılacak yatırımlar hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmelerin ardından Kocaeli’ye yaklaşık 65 milyon TL değerinde yatırım müjdesi verdi. Bu konuda uygulama projeleri, ihale ve dosyaları, arazi ile ilgili tahsis ve imar çalışmalarının bittiğini belirten Zeybek şunları söyledi:

“SAĞLIKTA REFORM YAPTIK”

“AK Parti iktidarı döneminde Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde sağlık alanında reform niteliğinde işler yapıldı. Bugün geldiğimiz noktayı 17 yıl öncesiyle kıyaslamak mümkün değil. Hastane masraflarını ödeyemediği için hastaların rehin kaldığı, ilaç bulamadığı Türkiye’den, otelleri aratmayan tek odalı hastanelere, kendi ilacını üretebilen bir sağlık sektörüne geçiş yaşandı. Sıra almak için gece yarısı kuyruğa girilirken bugün oturduğumuz yerden bir telefonla randevu alabiliyoruz. Dünyanın bir çok yerinden sağlık hizmeti almak için insanlar ülkemize geliyor”.

“DAHA DA İYİ OLACAĞIZ”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığa verdiği değerin bilincinde olarak çalışmalarımız hükümetimiz tarafından devam ediyor. Sağlık alanında yapılan çalışmalardan vatandaşlarımız son derece memnun. Sağlık Bakanlığımız yeni yatırımlarla bu memnuniyeti daha da ileri götürmeyi amaçlıyor. Birinci Basamak Sağlık Kompleksleri ve ilave hizmet binaları bunlar arasında yer alıyor. Kocaeli özelinde yaptığımız görüşmelerde bu yatırımlardan önemli bir bütçenin ilimize ayrılmasını sağladık. Toplam 65 milyon TL’lik bütçe hesaba yattı. Herşeyin en güzelini hak eden Kocaeli’mize hayırlı olsun”.

YAPILACAK YATIRIMLAR

1-) Karamürsel Devlet Hastanesi Ek Bina (Diyaliz Ünitesi, Sterilizasyon,14 Poliklinik, 7 Yataklı Yoğun Bakım Ünitesi, Yataklı Servis ve İdari Birimler)

2-) Körfez 1.Basamak Sağlık Kompleksi (TSM+SHM+Hacı Osman ASM+112 ASHİ)

3-) Darıca 1.Basamak Sağlık Kompleksi (İSM+SHM+Bayramoğlu ASM)

4-) Kartepe TRSM

5-) Başiskele Barbaros Altınkent ASM

6-) Gebze Şehit Mehmet Kartal ASM

1.BASAMAK SAĞLIK KOMPLEKSİ NASIL ÇALIŞACAK?

İlçelerde yapılması planlanan Sağlık Kompleksinde; İlçe Sağlık Müdürlüğü, aile hekimliği, 112 Acil Sağlık İstasyonlarıyla ilçede sağlık hizmetleri tek çatı altında toplanacak.

Sağlıklı Hayat Merkezleri ile; sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla pek çok hizmet verilecek.

Sağlık danışmanlığı, diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetlerine erişim kolaylaştırarak hastaneye gereksiz başvurunun önüne geçmeye büyük katkı sunulacak.

Aynı zamanda hükümetimizin çok önemsediği sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi sağlayarak toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmak amacıyla verilen hizmetler daha ulaşılabilir hale gelecek.