Kocaeli CHP’nin tüm mahallerdeki delegeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partinin 37'nci Olağan Kurultay takvimi belirlendi. Takvime göre 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek.

DİLOVASI’NDA SEÇİM TEKRARI

DİLOVASI

Dün yapılması beklenen delege seçimleri hakkında konuşan İlçe Başkanı Kerem Aydemir, “Delege seçimlerimiz bir günde gerçekleşti. Seçimlerde kısmi olarak çoğunluk sağlanamadı. İleriki günlerde tekrar edeceğiz, büyük ihtimal hafta sonu olacak” dedi.

KARTEPE

Kartepe delege seçimleri iptal ile başladı. Tüzüğe göre üyelere 7 gün öncesinden bilgilendirme yapılması gerekirken Kartepe’de bu bilgilendirme yapılmadı. 8 Kasım tarihinde başlayacak olan delege seçimleri geçtiğimiz hafta yapılırken 26 Kasım tarihinde ise seçimler son buldu.Derbent, Havluburun, Eşme, Ataevler ve Ataşehir mahalleleri dışında tüm mahalle delege seçimleri Kartepe İlçe binasında gerçekleşti. Yeterli üye sayısı olmayan Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı ve Karatepe mahallelerine ise atama yapıldı. Toplam 160 delege seçilirken, 22 Aralık tarihinde saat 10.00’da Ataevler Kültür Merkezi’nde ilçe kongresi yapılacağı öğrenildi.

KARTEPE MAHALLELERİ

ACISU MAHALLESİ

Mehmet Aydın

Ahmet Özmatara

Burhan Özpehlevan

Cevat Yiğiter

ARSLANBEY MAHALLESİ

Muhammet Hotaman

Recai İpek

Zeki Kolay

Ümit Sarı

Salim Aktaş

ATAEVLER MAHALLESİ

Nilgün Arkın

Salim Bayar

Cihan Çakır

Mine Çelebi

Barış Sönmez

Murat Özen

Selvi Güneş

Mehmet Güngörmez

Erman Koçal

Nazmiye Yılmaz

Hülya Korkmaz

Meltem Merttürk

Dilek Mutibayraktaroğlu

Özden Sağ

Perihan İmamoğlu

Sabri Soyer

Ekrem Şentürk

Turgut Uygun

Abidin Yıldırım

Ümit Gürcan Karamert

ATAŞEHİR MAHALLESİ

Hüseyin Balseçen

Zuhal Güneri

Mehmet Kaygusuz

Hüseyin Koçak

Muzaffer Cengiz

Burcu Alkan

Semahat Öztürk

Nalan Seçkin

Hüseyin Fikri Tan

BALABAN MAHALLESİ

Nurşen Çakmak

Hüseyin Yusuf Gül

Salih Zeki Karakadılar

Mustafa Kaan Coştu

ÇEPNİ MAHALLESİ

Mustafa Asker

Musa Öğünç

Kemal Özkılıç

DERBENT MAHALLESİ

Seçil Ardıç

Hakan Bekil

Ahmet Sarı

Avni Baydar

Fatih Uzun

İlyas Yalçın

Nezih Yılmaz

Ahmet Zengin

DUMLUPINAR MAHALLESİ

Fahrettin Aktaş

Orhan Alanlar

Namık Alkan

Funda Sesli

Sayim Koray

Ayfettin Dede

Efrail Dede

Burhan Kaya

Alp Köroğlu

Necdat Özbek

Mehmet Kamışoğlu

Alirıza Erdem

EMEKEVLER MAHALLESİ

Bayram Akbaba

Yasin Çakmak

Metin Dinçer

Ferda Gözütok

Erol Hoşoğlu

Engin Palabıyık

Nermin Çakmak

Süleyman Kolçak

ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ

Özge Akdoğan

Mehmet Demirel

Erkan Özuğurlu

Mürsel Kılıç

Turgut Kotil

Zaliye Özgür

EŞME MAHALLESİ

Gökhan Selçuk

Salih Koç

Recep Bilaloğlu

Ülkü Keskin

Münir Sakarya

Elvida Sert

Erdinç Tekin

EŞME AHMEDİYE MAHALLESİ

Rauf Bayrak

FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ

Müzeyyen Bakar

Mehmet Gözen

Abdurrahman Karaduman

Ferhat Kıran

Türkan Önder

Ayla Yaka

Tayfun Kırmızı

Erkan Korap

Fethi Ahmet Ünlü

Mustafa Çakar

Hasan Bozkurt

HAVLUBURUN MAHALLESİ

HüseyinBülbül

Metin Geral

İBRİKDERE MAHALLESİ

Erdal Edeş

Hilmi Selçuk

İSTASYON MAHALLESİ

Ramazan Köse

Ali Dalgıç

Beyhan Korkmaz

Fuat Gençtürk

Ali Urgancı

Hıdır Bilge

KARATEPE MAHALLESİ

Ahmet Köken

KETENCİLER MAHALLESİ

AlaaddinTekin

Selahattin Sertöz

Mürsel Genç

KÖSEKÖY MAHALLESİ

İsmail Akbaş

Fikret Çakar

İsmet Demirel

Bülent Şahin

Ali Yılmaz

Selahattin Altınkaya

MAŞUKİYE MAHALLESİ

Ziya Pop

Mehmet Yıldız

Rıfat Öçbe

Sait Toktaş

İsmail Hakkı Kalmuk

NasufKorkmaz

Fehmettin Zengin

NUSRETİYE MAHALLESİ

Ufuk Kıyar

Cem Saraç

PAZARÇAYIRI MAHALLESİ

Kerim Güngör

RAHMİYE MAHALLESİ

Hikmet Çağlar

Ali Mete

SARIMEŞE MAHALLESİ

NurdoğanÇalışkan

Savaş Şafak

Söner Demirel

Enver Kiraz

Gıyasettin Karaca

Musa Koşar

SERİNLİK MAHALLESİ

Yıldıray Selimoğlu

SUADİYE MAHALLESİ

Sevgi Ağra

Hüseyin Bostan

Seçkin Yıldız

ŞEVKATİYE MAHALLESİ

İsmail Şişman

Şükrü Andaç

Davut Demir

ŞİRİNSULHİYE MAHALLESİ

Ahmet Üstün

Semih Ulusman

İbrahim Taban

Serhat Yalçın

UZUNBEY MAHALLESİ

Aziz Taş

Nazım Güncü

Birkan Özdemirli

UZUNÇİFTLİK MAHALLESİ

Batuhan Yıldırıcı

İbrahim Murat Sandal

Önder Şirin

Özkan Topuz

İhsan Keskin

Hüseyin Yiğitalp

UZUNTARLA MAHALLESİ

Cem Acar

Nuran Aksoy

Vasfiye Eroğlu

Adnan Toksöz

KARAMÜRSEL

15-16 Kasım tarihleri arasında Karamürsel’de gerçekleşen delege seçimlerinde listeler tamamlandı.27 mahalle ve ilçe merkezinde yapılan seçimlerde doğal üyeler ile birlikte toplam 122 delege seçildi.Kongre ise 12 Ocak’ta 12.00-18.00 saatleri arasında Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

KARAMÜRSEL MAHALLELERİ

4 TEMMUZ MAHALLESİ

Nurten Akpolat (Doğal delege)

Anıl Aksu

Hasan Altıntaş

Haluk Ateş

Güngör Binbirçiçek

Sezgin Birkan

Emel Budak(Doğal delege)

ErnurBudak(Doğal delege)

Güven Çelikkaya(Doğal delege)

Ahmet Zeki Dalay

Cemal Delikanlı

Halil İbrahim Demirbağ

Orhan Demirer

Saadet Demirer

FeryalDenizel(Doğal delege)

Hüseyin Emre Denizel

Berin Dikdemir

Hamiyet Eraslan

Necla Ergin

Erdal Gençer

Sevil Gökçe

Emel Kabataş

Pınar Kallenci

Ali Kara

Ramazan Yiğit Karaca

Recep Keskin

Hacı Ali Özdemir

Barbaros Özkoşar

Elif Özkoşar

ZühalÖztorun

HayatiÖztürk

Gülten Pençe

SedanurSoyçiçek

HayrettinTaşçı

Şükran Taşdemir

Selahattin Tekgül

Ayfer Tunçbacak

Ceyhun Uğurlu

FedayiUğurlu

Muzaffer Varup

İsmail Yaprakçı(Doğal delege)

Aydın Yetkincan

Yelda Yıldız

AKÇAT MAHALLESİ

İsmail Şakıyan

AVCIKÖY MAHALLESİ

İsmail Can

ÇAMÇUKUR MAHALLESİ

Ömer Bat

ÇAMDİBİ MAHALLESİ

Mehmet Dombaycı

DEREKÖY MAHALLESİ

Levent Banger

Muzaffer Taşçı

Şinasi Yazar

EREĞLİ MAHALLESİ

FügenÇalıkoğlu

Erdoğan Fitoz

Nurettin Fitoz

Mehmet Keyif

Tevfik Mert

Bülent Özkürkçü

Özlem Ünal

BayramÜrgün

Ali Haydar Yılmaz

FULACIK MAHALLESİ

Halil Kocaman

İHSANİYE MAHALLESİ

Zekeriya Turan

İNEBEYLİ MAHALLESİ

Mustafa Fidan

KADRİYE MAHALLESİ

Akif Demirbüken

KARAAHMETLİ MAHALLESİ

Mehmet Gökçe

KAYACIK MAHALLESİ

CansetAkyıldız

Kıymet Arat

Necati Ayber

Akın Bilge Başaran

Eylem Can Eldeş

Ahmet Çalık

Cemal Çalık

Anıl Dinç

Nahit Dinç

Murat Engindeniz

Nuran Genç (Doğal Delege)

İlkay Kaya

Hüseyin Zeki Kendigelen

Musa Memiş

GülseliÖzalp(Doğal delege)

Volkan Özdinç

EralÖzer

Dilber Özlen

Gürsel Öztürk(Doğal delege)

AdemPekyürek

MuntehaPurut

Şeyda Nur Saracoğlu(Doğal delege)

Cengiz Sarılgan

Sıla Sarılgan

Orhan Tanış

Metin Turan

Mustafa Asım Uğurlu

Osman Uğurlu

Neşe Ülkü

Suat Ülkü(Doğal delege)

Celalettin Yönet

Hafız Yucak

KIZILBENT MAHALLESİ

Mustafa Elyegit

Mehmet Özbay

OLUKLU MAHALLESİ

Yusuf Gökakın

PAZARKÖY MAHALLESİ

Yüksel Özdemir

SEMETLER MAHALLESİ

Sabri Çetiner

SENAİYE MAHALLESİ

Hasan Günaydın

SULUDERE MAHALLESİ

Mümtaz Çıkmış

TAHTALI MAHALLESİ

Ali Osman Dilber

TEPEKÖY MAHALLESİ

Cengiz Can(Doğal delege)

Melih Demir

Kadri Gülşen(Doğal delege)

Recep Küçük

Seçkin Turan(Doğal delege)

Ayşe Yıldız

YALAKDERE MAHALLESİ

Recep Altıntaş

Samet Ertanal

Ali Öngen(Doğal delege)

Nusret Sanlı

DERİNCE

Derince’de seçimler 15 köy ve mahallede 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Yapılan delege seçimlerde doğal üyelerle birlikte 122 delege seçildi. Kongre tarihleri ise henüz belirlenmedi. İlçe Başkanı Nihat Değer seçimler ile ilgili olarak, “Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi üyelerimiz birilerinin oyununa gelmeden gayet duyarlı ve olgun davranılarak delege seçimlerini tamamladık. Bu seçimlerde emeği geçen il yöneticilerimize, sandık sorumlusu olan ilçe yöneticilerimize, mahalle temsilcilerimize, kadrolarımıza ve oy kullanmaya gelen üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“KAZANAN VE KAYBEDEN YOKTUR”

Sözlerinin devamında Değer, “Derince de bulunan seçmenlerin yarısının oyunu alan partimiz kendisine yakışır bir şekilde delege seçimlerini yaptı. Demokrasi olgunluğunu bilen ve demokrasi mücadelesi veren partimiz ve üyelerimiz, aynı duyarlılıkta ilçe kongresini de yapacaktır. Bu delege seçimlerinde kazanan ve kaybeden yoktur. İlçe başkanlığına kaç adayın ve kimlerin olacağı da hiç önemli değildir. Başkan ve yönetimi parti üyelerimiz içinden seçilecektir” ifadelerinde bulundu.

DERİNCE MAHALLELERİ

YENİKENT MAHALLESİ

Birkan Koçak

Yaşar Çelik

Atasoy Bilgin

Erhan Akpınar

Mehmet Turan

Caner Yeni

Elvan Sarım

Süleyman Karadaş

Kardelen Beytaş

Fatih Bükülmez

Ahmet Becer

Aygül Orgun

Ayhan Halavurta

Aysel Ersoy

Bilal Özşahin

Bilgesu Yenidünya

Birsen Mitingoğulları

Bülent Kabaloğlu

Devrim Kaya

Ercan Öktem

Erdal Karakaş

Erdinç Bodur

Erdoğan Çalışkan

Erhamin Koçak

Erol Köse

Eylem Günerhan

Fadime Emre

Fatma Çakar

Fazilet Omurca

Filiz Oral

Gülsen Polat

HasanYılmaz

HaydarBaşak

Hıdır Akagündüz

Kazım Bayer

Kenan Ağrap

Köksal Genç

Mahmut Kara

MevlütKulu

Muhammet Aslan

Muzaffer Zavutcu

NaclaUslu

Nevin Öztürk

Nilgün Doğru

NizamettinKılıç

Nurettin Polat

Nursal Öktem

Nusret Eminoğlu

Ramazan Saygı

Recep Gözün

SelmanTanyıldız

Serap Uğraş

Serap Yıldız

Sibel Turan

ŞahverdiKarateke

Şükran Türkdoğan

Turgut İlmaz

Volkan Güneş

YAVUZ SULTAN MAHALLESİ

Aynur Özkan

Şengül Nuray

Nurten Gülen

Ruhan Adar

Müfide Doğan

Şaziye Kabaloğlu

Arzu Karaca

Canan Aslan

Semra Keskin

Gülten Doğan

Zübeyde Güven

Binnaz Kılavuz

Fatma Korkmaz

Ruhsar Gökdemir

Salim Demirol

Celalettin Çalık

Hasan Uzun

Hüseyin Aslan

Hasan Kaya

Mustafa Bayrak

Ekrem Tosun

İlbey Gülteğin

İdris Tataroğlu

Muhsin Köybaşı

Volkan Aslan

Ali Demir

İsmail Çeviker

Nazım Dalgıç

Eşref Yavuz

Cemal Biçer

Turan Tetik

Hulusi Doğan

Hüseyin Aydın

Hikmet Bayrak

Arif Piro

ÇENEDAĞ MAHALLESİ

Erdal Naz

Songül Kaya

Özgür Eryıldırım

Tugay Öktan

Tuğba Atmaca

Birol Yoloğlu

Kemal Demir

Burhan Elçin

Ebru Akdavul

Erkan Kaya

TumayAltun

Önder Akbal

Esme Güzel

Ercan Toplu

Bilgin Koçak

Meral İmre

Eyüp Erben

Berkan Kutay Karahasan

Gülay Oyardı

Hakan Korel

ÇINARLI MAHALLESİ

Kemal Özdemir

Hamza Kurt

Gülşen Özden

Caner Ünlü

Sinan Başer

İbrahim Bayrak

Özgür Çakmak

Hayati Çalık

Hüseyin Karcığa

Harun Balık

Alican Aktaş

NurhayatTop

Veli Görer

Sinan Şerifoğlu

Erdoğan Sağlam

Cemil Yolaçık

Sultan Çiçek

NejdetGenç

Ümit Günerhan

Özgür Emil

GüliAdıyaman

Ali Yücekaya

Erdal Koçak

Elmas Elden

Damla Yurtbak

Yılmaz Katanalp

Erhan Akbal

Necati Üzmez

Yüksel Akın

SIRRIPAŞA MAHALLESİ

Yasin Dündar

İsmet Arguç

Selman Sayan

Tekin Yüz

Hüseyin Uzun

Gökhan Dündar

Ümit Genç

Özcan Yeniaras

Ali Bektaş

Yasemin Gül

Sıla İlter

Aynur Demir

Güzel Şahin

Özlem Duruk

Özgür Çakmak

Derviş Yıldırım

DUMLUPINAR MAHALLESİ

Ali Haymanalı

Naciye Çelikkol

Neşet Yılmaz

Ayfer Abal

Mehmet Zeki Erkol

Mukaddes Sarıbaş

Tümer Demirel

Yunus Emre Şimşek

Maksut Sayan

İrfan Aksoy

Mehmet Yorgancılar

Melih Şen

Murat Usta

Seçkin Çelik

Ziya Çoksevdim

İbrahimÖzen

DENİZ MAHALLESİ

Tamer Aktaş

Naci Uçer

Fatma Atabey

Hıfzı Karslı

MERSİNCİK MAHALLESİ

Ahmet Katrağ

Vural Bayer

Bayram Ali Katkay

Nezih Toplu

FATİH SULTAN MAHALLESİ

Kıymet Gündoğan

Neslihan Gizem Sarıkaya

ZülfiyeÇelik Filiz

Sabriye Çellik

Kenan Atalay

Çiçek Erenler

Barış Güneşer

Cemil Yılmaz

Necati Vural

Osman Katmış

Mehmet Ertik

İBNİ SİNA MAHALLESİ

Mustafa Opak

Mahmut Bilgin

Bülent Ceylan

AyşeuğurDoğruer

Vahit Şakar

AlisuaviAlkan

Muhammet Öztürk

Nimet Sirmen

NezahatSarıçiçek

Fehmi Güneri

Hasan Özkan

Neşet Küçükaslan

Cafer Kaya

Fuat Katkay

Oktay Şimşek

Ahmet Gökgöz

Nusret Üstündağ

ÇAVUŞLU MAHALLESİ

İbrahimTürkçakal

GEREDELİ MAHALLESİ

Niyazi Çelebi

KARAGÖLLÜ MAHALLESİ

Ergun Keser

KAŞIKÇI MAHALLESİ

Ali Avcı

TAHTALI MAHALLESİ

Ramazan Kargıl

Zafer Yahşi

ÇAYIROVA

Çayırova’da delege seçimleri ilçe binasında gerçekleştirildi. 10 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında yapılan seçimlerde toplam 155 delege belirlendi. İnönü Mahallesi’nde ise delege seçimleri çift liste olarak gerçekleşti. 10 Kasım’da Atatürk, Cumhuriyet, Emek, Çayırova ve ŞekerpınarMahalleleri’nde delege seçimi, 17 Kasım Pazar günü İnönü, Akse, Yenimahalle ve Özgürlük Mahalleleri’nde seçim gerçekleşti.Delege seçimlerinin sona ermesinin ardından CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı ilçe kongresi hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇAYIROVA’DA 3 ADAY

Hartamacı yaptığı açıklamada, “Delegele seçimlerimiz tamamlandı. 15 Aralık tarihinde saat 13.00’de Çayırova Kültür Merkezi’nde kongremiz yapılacak. Kongrede 155 seçimle gelen olmak üzere 170 delegemiz oy kullanacak” dedi. Adaylığı konusunda da açıklama yapan Hartamacı, “Aday olup olmayacağım ile ilgili açıklamayı yarın yapacağım” ifadelerinde bulundu.Öte yandan Çayırova İlçe Başkanlığı için İlçe Gençlik Kolları eski Başkanları Cihan Soyluçiçek, Erdem Sünbül ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ÇayırovaSKM’de görev alan Sabri Yılmaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇAYIROVA MAHALLELERİ

AKSE MAHALLESİ

Turan Ağaç

Cüneyt Akın

Sezgin Ayğir

Nermin Bayrak

Murat Çakırer

Süleyman Çubukçu

Ali Demir

Mustafa Doğan

İbrahim Dutal

Abdurrahman Erdem

Yeşim Erdoğmuş

Kemal Ergün

Erdal Gezli

Cemil Güler

Melek Gün

Süleyman Gürkal

Salih Işık

Nurettin Kandemir

Mehmet Hilal Kaplan

Hasan Erdem Kaya

GülfiyeKepez

Halis Koç

Sinem Koç

Talat Koç

Akar Orhan

Hasan Hüseyin Sönmez

Mehmet Sunar

Aslı Şahin

Hamit Tandoğdu

Funda Tay

Serpil Yıldırım

Musa Yıldızbaş

ATATÜRK MAHALLESİ

Okay Ağyol

Memet Ali Akın

Kazim Aydın

Suna Çınar

NedafetEren

Muharrem Gökçe

Lütfü İlhan

Fadime Kılıç

Ali Koç

Şükrü Öztürk

Hayrettin Sırtbaş

Hilal Talay

CUMHURİYET MAHALLESİ

Kemal Bulut

Sefa Cankurt

FidaiÇelik

Adnan Doğan

RifatDoğan

ZeynalDoğan

NasimEren

Güven Fişenk

KenanGökbulak

Güner Gürsoy

Seyfi Güven

Hüseyin İşcan

Sevim Koç

Sibel Meriç

Emin Sabah

İbrahim Sabuncu

Hülya Sönmez

Mehmet Şahin

Ahmet Şen

YağmurYalçın

Ayhan Yanılmaz

ÇAYIROVA MAHALLESİ

Elif Araz

Celalettin Can

İbrahim Çamkerten

YadigarDağ

Ali Ekber Doğanyılmaz

Nilgün İlhan

Gülhan İnce

Emine Özcan

Koray Özgür

Veysel Suludere

Niyazi Vurdu

EMEK MAHALLESİ

Kemal Akkaya

Cafer Akkemik

TazegülAslan

Zeynep Aydın

Başak Bilmez

Orhan Bilmez

YılmazBilmez

Muzaffer Bülgü

Sadık Cabacı

Fadime İlhan

Burak İnal

Sultan Kaygusuz Şağan

ŞerafeddinKılıç

Bedrettin Özdemir

Cihan Soyluçiçek

Hasan Tunç

Rıza Yıldırım

Serkan Yıldırım

İNÖNÜ MAHALLESİ

Cengiz Ağaç

Tuncay Akkuş

Bektaş Aygün

Ümit Baştuğ

Hilal Çam

Emine Demir

Feyzi Demir

ŞengülDemirtola

Hamiyet Dinler

Nurcan Eniş

Serkan Erken

Erhan Ertürk

Haydar Gölcü

Ali Gün

Barış Güvenoğlu

Murat Kalkan

Mehmet Kesik

Selçuk Özgürbüz

Semra Polat

Hasan Sınırtaş

GüleserŞahin

Ayhan Uçar

Süleyman Yıldız

Aziz Yiğitdoğan

ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ

Erdal Açar

Gönül Aluç

Fettah Bitirgiç

Tayfun Budak

Filiz Cengiz

GülağaÇınar

Eyüp Dağ

Hasan Dede

Murtaza Doğanyılmaz

Haydar Efe

Hüseyin Erdoğan

Cengiz Eroğlu

GençayGökbulak

Fındık Gülsever

Şengül HonçaÇiftci

Sadık Kamışlı

Türkan Kılıç

Akif Kızılbuğa

GüldaneKoçak

Hüsamettin Polat

Hüseyin Sezer

Gürkan Şahin

Tuncay Şimşek

Sinan Tohumcu

Hasan Tokuşlu

Pehlivan Tosun

Bektaş Uçan

Gazi Yanmaz

Dursun Yıldız

Sabri Yılmaz

Aynur Zeybekoğlu

ŞEKERPINAR MAHALLESİ

Yaşar Demir

Hüseyin Ölmez

Yener Yılmaz

YENİ MAHALLE

Filiz Akpınar

Eşref Atalay

Ünal Ateş

Melek Ayas

Muzaffer Bulut

Yücel Durak

SaidenurEminağaoğlu

GüldaneErdem

Çetin Hartamacı

Abdulkadir Honça

Turgay Işık

Mehmet Ali Kaplan

Kemal Karagül

Selahattin Kaya

İsmail Sönmez

Cafer Subaşı

Osman Türk

Sebahattin Ünal

KÖRFEZ

9 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında 36 mahallede gerçekleşen delege seçimleri sonucunda toplam 221 delege belirlendi. 9 Kasım’da kafe ve derneklerde yapılan delege seçimleri 10 Kasım, 16 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde Körfez İlçe Binası’nda yapıldı. Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren kongre hakkında yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle 22 Aralık’ta gerçekleşecek. Detaylar bu akşam yapacağımız toplantı sonrasında belli olacak. Büyük ihtimalle Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek” dedi.

KÖRFEZ MAHALLELERİ

HACI AKİF MAHALLESİ

Gülenay Topuz

Ahmet Arıt

Selim Tetik

Ali Doğan

Tuncay Büker

Tuncay Akkaş

AGAH ATEŞ MAHALLESİ

Ertan Akın

Oğuz Uçar

Muammer Hızal

Bedrettin Göksel

Sabahattin Yazıcıoğlu

Ömer Acım

CUMHURİYET MAHALLESİ

Mehmet Gicili

KIŞLADÜZÜ MAHALLESİ

Doğan Ergün

Feride Korkmaz

Mehmet Kaya

İzzet Yalçın

Yücel Yıldırım

Fikret İçkili

17 AĞUSTOS MAHALLESİ

Hıdır Gençoğlu

Mehmet Kutluay

YUKARI HEREKE MAHALLESİ

Adem Kahraman

Türkan Ergün

ŞİRİNYALI MAHALLESİ

Bozkurt Uslu

Ali Seyhan

İLİMTEPE MAHALLESİ

Tuğman Kayalı

Ozan Aksu

Kadriye Kara

Serap Baykurt

Fatma Koçkar

Melek Fırıncı

İbrahim Şeker

Ayhan Oymak

Şevki Dursun Solak

KUZEY MAHALLESİ

İbrahim Atmaca

Şafak Altunal

Erkan Uygun

Turgay Aksu

Gülseren Solmaz Altunal

Tekin Akgül

Baran Irmak

Çiğdem Gültepe

Ramadan Güler

ÇAMLITEPE MAHALLESİ

Celal Dağlı

Sevgi Çiçek

Hasan Kahveci

Turan Türkoğlu

Alaattin Karatekin

Tolga Papakçı

Erol Akın

Şükrü Çelik

Nihat Dağlı

Kerem Yaman

Gamze Uğur

FATİH MAHALLESİ

Cavit Dağdeviren

Ziyaettin Kaya

Türkan Erdoğan

Zekeriya Mikyas

İsmet Omurca

Seçkin Özkan

Veli Dağlı

Faruk Başboğa

Ayser Kayalı

Lütfü Kaya

Vehbi Durak

Mayşeker Karaçay

Ercan Yıldız

Fuat Saka

ESENTEPE MAHALLESİ

Hüseyin Küçükşahin

Gülüzar Tuncer

Murat Bars

Kamber Tek

Abbas Coşkun

Yurdagül Aydemir

Olgun Lafçı

Tuncay Aksu

Aslan Erdoğan

Hüseyin Kahraman

Neriman Naycı

Zeki Aslan

Cengiz Boztepe

AbdurrahimSoydaş

Rüstem Dağdeviren

YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ

Melek Küçükşahin

Nimet Gültepe

Erdal Tunç

Erdal Türkoğlu

Dursun Erdoğan

Yücel Can

Zeynel Aslan

Ali Hıdır Atan

Gencay Aslan

Gürsel Cimşit

Mehmet Mikyas

Mustafa Özkan

Erdoğan Ocak

Gülay Yıldır

İmam Demirtaş

Kenan Şenol

Savaş Mitingoğulları

Erkan Karsak

Cengiz Bora

Şahin Akyüz

Zekiye Kaya

ÇerkesHüyüklü

Sevgi Yaman Kel

GÜNEY MAHALLESİ

Yurdanur Erdik

Celal Mahiroğlu

Fatma Soydaş

Mustafa Şeker

Hasan Aslan

Öztürk Sevgen

Münife Erdem

Türkel Özarar

Edip Erkal

Sabahat Birgören

Funda Gülen

Yaprak Fidancı

Celal Güzel

Ahmet Gökhan Boztepe

Naciye Seçilmiş

Tuncay Aydın

Eren Kır

Serdal Sarı

Şener Alyılmaz

YENİYALI MAHALLESİ

Senan Uygun

Hüseyin Aslan

Engin Cömert

Güneri Kaya

Bahri Atmaca

Ekrem Öztürk

Zeynep Yaman

Güven Güzel

BARBAROS MAHALLESİ

Mustafa Mevlüt Akgün

Arhadan Uçar

Leyla Özge Şirin

Ufuk Çelik

HACIOSMAN MAHALLESİ

İlhami Taş

Ceyhun Altundağ

Tunay Garip

Ömer Kurtuluş

Bülent Yıldız

Yakup Işık

Ali Asker İritaş

Ayşe Candan

Gülşah Yıldız

Filiz Şeker

Hayrettin Karta

Ramazan Demirli

Baki Tunç

Haydar Yıldız

ATALAR MAHALLESİ

Hanife Bıldırcın

Volkan Coş

Mehmet Miroğlu

Gürhan Beyaztaş

M. Talat Erdem

Kerim Barıç

Engin Taşdemir

Ferit Şirin

Recep Şakar

Ahmet Yılmaz

Yurda Kantarcıoğlu

Şenay Korkmaz

MİMARSİNAN MAHALLESİ

H. Fatin Cerbay

Serpil Öztürk

Hatice Uçar

İbrahim Fortacı

Zeynep Akay

Nuran Doğan

Tayfun Balıkçı

Şükran Özbek

Halime Üzer

Aydın Topuz

Hilal Durak

Nazlı Çetinkaya

Gürsel Güzel

Nesibe Çetin

Makbule Bayramin

Erdem Torun

Bulca Üstüncan

Nalan İkiz

Aydın Kaya

SabirÖzentürk

Süleyman Çimen

Feyzullah Doğan

Sezgin Aydın

Necmettin Kahraman

Erol Coş

Orkun Kurt

Faruk Kır

Mürsel Bilgin

Nihat Kale

Asım Taflıoğlu

Mehmet Cüncü

Refik Yavuz

Mustafa Akbaş

Akın Ulugöl

İsmail Kemik

Yelda Pişkin

KİRAZLIYALI MAHALLESİ

Cevdet Şahin

Haydar Yıldırım

Ayşe Akın

Erol Akar

Ali Çevik

ŞEMSETTİN MAHALLESİ

Naci Mızrak

KARAYAKUPLU MAHALLESİ

Ali Korucuoğlu

KUTLUCA MAHALLESİ

Ahmet Ergül

OnuyrAlayvaz

BELEN MAHALLESİ

Cengiz Kıray

SEVİNDİKLİ MAHALLESİ

BerhüdarTuze

HİMMETLİ MAHALLESİ

Hüseyin Tay

DEREKÖY MAHALLESİ

Gülağa Elmas

CUMA MAHALLESİ

Emin Dursun

ALİHOCALAR MAHALLESİ

Bahattin Sezgin

OSMNALI MAHALLESİ

Yaşar Avcı

KALBURCU MAHALLESİ

Kemal Keşmer

ELMACIK MAHALLESİ

Yılmaz Ataş

DARICA

Darıca’da delege seçimleri 1 günde tamamlandı. 17 Kasım tarihinde başlayan, 14 mahallenin delege seçimleri mahalle temsilciliklerinde gerçekleştirildi. 244 delegenin seçildiği Darıca’da kongre tarihi ise 15 Aralık olarak belirlendi. Kongre saat 10.00’da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Darıca İlçe Başkanlığı’na Gökhan Aktaş 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te adaylığını açıklayacak. Mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım ise gazetemize yaptığı açıklamada aday olmayacağını belirtti.

“HİÇ UMUT YOK GİBİ GÖRÜNÜYORDU”

Bir diğer yandan Darıca İlçe Başkanlığı’na adı geçen isimlerden birisi de 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Darıca Belediye Başkan Adayı olan Yakup Törk. Törk konu hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Ben iki dönem ilçe başkanlığı süreci yaşadım. Belediye başkan adaylığı yaşadıktan sonra artık ilçe başkanlığı ile ilgili bir düşüncem; kesin bir dille yok. Bundan sonra yeni arkadaşların görev yapması gerekiyor. Darıca’da hiç umut yok gibi görünüyordu ama yüzde 43’lere kadar oyumuzu çıkarttık. Dolayısıyla gençlerin, kadınların daha aktif bir yer haline geldi parti. Ben bu işi yapabilecek yeterlilikte arkadaşlar olduğunu görüyorum o yüzden aday olmayı düşünmüyorum” dedi.

DARICA MAHALLELERİ

ABDİ İPEKÇİ MAHALLESİ

Oya Akdeniz

Apaydın Sarsmaz

NezahatIşık

Aykut Uçman

Mithat Ercan

Ozan Çayır

Cengiz GüçerHamşioğlu

Abuzer Ceylan

İlyas Bakır

Metin Güzel

BAĞLARBAŞI MAHALLESİ

Sevime Bahadır

Baki Çepni

Aytun Er

Nazan Güler

Metin Öztürk

Yakup Törk

Şeref Arslan

Alay Aslan

ZöhreÇakmak

AbdulhamitErdem

Ali Erdoğdu

Hamiyet Gir

Aysel İşboğa

Necmi Kaya

Selman Kösalı

Güleser Kubaş

Ahmet Özmet

HilmiyeSelçuk

Mühendis Ural

Ergün Yavuz

Hakan Altıparmak

Cevdet Altun

Hamit Demirci

Özgür Demirci

Name Fidan

Günay Köse

Serap Aydın

ŞemdinCeylan

Özlem Çelik

ZekeriyeGültekin

Yusuf Güven

Ergün Kılıç

Aynur Koçer

Ersan Kuru

Gence Özadlı

Emine Özbek

Zeki Sekmen

Tekin Türkyücel

Dursun Uslu

MahizerYapa

Şevki Yıldırım

Gökçe Sönmezyıldız

BAYRAMOĞLU MAHALLESİ

Seyfettin Akbaş

Hülya Aşçıoğlu

SünbülSarsmaz

Baştürk Hakan Temizel

Dilan Kul

Göksel Orkun Kapadan

Gülüm Sakrulu

NabatiaNerimLamprecht Donat Onuk

Zeynep Esra Alp

Aydın Işık

Osman Adıgüzel

Arzu Durulmuş

Huri Alpaslan

Burcu Başer

CAMİ MAHALLESİ

Semiha Tantoğlu

Serpil Kaya

MeltemBartınlıoğlu

Seray Özcan

Nevin Güven

Özkan Sarıtoprak

GökhanAktaş

İbrahim Karslı

Taner Yılmaz

Sedat Durmaz

Aziz Selvi

Hamdi Uysal

Öner Ayırkan

Ali İhsan Kösalı

EMEK MAHALLESİ

Ali Yapa

Talip Perincek

Aynur Taşkın

Leyla Seven Köse

Muhlis Ağdaş

Talip Soy

NejlaKılıç

Pelin İçli

Nizamettin Yıldırım

Nuri Kabay

Nuriye Aydın

Osman Memiş

Selçuk Gök

Aşkın Akbaba

Yavuz Balcı

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

Mesut Akçam

Aytekin Altun

HakanAltun

Pınar Arslan

Büşra Balıkçi

Züleyha Ceylan

Tokay Dede

Gülcan Demir

Çetin Demircan

Şahsenem Doğu

Öztürk Dursun

Yavuz Dursun

Seher Erdem

Cevdet Işık

Oğuz İpek

Baykal Kaya

Turan Kuruca

İskender Münüklüoğlu

Nadim Sezer

AbdurrazakUksak

Gülay Vural

Ahmet Yurt

Ertan Kayıkcı

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ

Nuriye Agdoğan

Metin Ağgez

Salih Akkoyun

Elif Akpolat

Gülten Aksu

Kemal Aktaş

Şerife Altundağ

Ahmet Aydın

Gülen Aydın

Tekin Aydöner

Celal Bayer

GülçehreBilgin

SatiBozkurt

GüllüzarBozkurt

Nurcan Bozkurt

Sadet Canpolat

Hüseyin Gazi Çelik

Cesur Dede

Fahrettin Ekinci

LelizarGüzeloğlu

Ahmet İçli

Gürsün Karabacak

Aydın Karataş

Yeter Aydın

Ozan Kaşıkçı

Aylin Kırçiçek

ÜmütKızılbuğa

Hüseyin Koca

Mesut Koca

Doğan Kurt

GökhanKüsmez

Hatice Mallı

Muzaffer Münüklü

Hüseyin Cihan Özaltan

İbrahim Özel

Ali Polat

Nurcan Seven

Yaşar Sönmez

Dursun Şahin

Harun Yılmaz

NENEHATUN MAHALLESİ

Gülsün Akar

Şahinaz Ayhan

Cemal Beltan

Mehmet Çağin

Ali İhsan Güven

Onur Kaplan

Songül Özcan

Arzu Özdemir

Gazi Sağlam

Yaşar Şahin

Kemal Taş

Ali Taşdelen

Sultan Topaloğlu

GüdbeddinVergül

Servet Yaman

OSMANGAZİ MAHALLESİ

Selvi Doğan

Aleyna Yılmaz

Kadir Çimenli

Gülşen Karataş

RabiyeVergül

Selçuk Akar

Erdem Akbaba

HacıbeyBalcı

Serpil Bingöl

Habip Bingöl

Bülent Boz

TeyfeCengiz

AhmetÇınar

Oğuz Erin

Serkan Güven

Gül Karadağ

Ufuk Kılıç

İbrahimhamzaKoçak

Kemal Koçan

Rukiye Korkmaz

Firdevs Kovalık

Bayram Kömürcü

Türkay Öztürk

Kenan Tazegül

Sümeyye Urhan

Abdullah Urlu

Can Bulut Yılmaz

Bahaddin Bakır

PİRİREİS MAHALLESİ

Şinasi Serdar

Hüseyin Yıldırım

Ali BezmiHepgül

İlyas Sağkal

Gürsoy Burma

ResmigülKoç

Canan Çelik

SIRASÖĞÜTLER MAHALLESİ

Muhittin Kahriman

Süleyman Başak

Hayri Demir

Müslüm Osmanoğlu

Gültekin Mert

Şengül Koştu

Sabriye Gönül

Necla Gedik

VelicanŞahin

Anıl Gedik

YALI MAHALLESİ

Gül Yağan

SemaBerk

Hülya Kaya Kılıç

YENİ MAHALLE

Erdal Münüklüoğlu

Gökhan Aktaş

Dilan Dayi

Asuman Fildişi

ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ

Ayşegül Şiddetoğlu

Seda Bektaş

Erdoğan Güven

Mustafa Reşat Gündüz

İZMİT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçede 52 mahallede delegeler belirlendi. Mahallelerde 9 Kasım tarihinde başlayan delege seçimleri 24 Kasım’da son buldu. Toplam 400 delegenin seçildiği mahallede köy seçimleri devam ediyor.

İZMİT MAHALLELERİ

YAHYAKAPTAN MAHALLESİ

Remzi Özkan

Ömer Hazer

Gökhan Eryargı

Selvi Beyhan

Emine Özdüzgün

Aliye Hale Meriç

Ömür Demirer

Turnev Baki Efe

Yasemin Erim Karaca

Sabriye Çalışkan

Tülin Alkan

Fatma Sinem Bakır

Hanife Serpil Çelik

Şule Çalışkan

Aynur Yılmaz

Şule Özel

Aslı Duruk

Ayfer Kıcıman

Leman Yargıcı

Mehmet Şerif Fırat

Ali Osman Ekşi

Serbay Gürbüz

Çetin Türker

Ali Aksu

Burhan Görsen

Berkay Yıldızlı

Uğur Koştur

Yusuf Şahin

Erdem Arcan

Gülistan Çelik

Bahattin Öztürk

Öztürk Atilla

Ata Gökler

Murat Erinç

Gökhan Turan

İsmet Bayri

Tolga Çetin

Şinasi Tosun

KADIKÖY MAHALLESİ

İsmail Bilgili

Bülent Sevgi

Sadık Aşkın

Kenan Dülger

Erol Çalım

Yasin Yıldız

Sinan Kulaç

Orçun Çavuş

Semih Şeker

Ayhan Pamuk

Suat Çertel

YENİDOĞAN MAHALLESİ

Hüseyin Okur

Hatice Altındaş

Duygu Arduş

Naim Tan

Selçuk Kurcan

Nuri Çakmak

CEDİT MAHALLESİ

Gökhan Korkmaz

Vedat Özdenizer

Buse Atilla

Ümit Nejat Yenal

Abdürrahim Aka

Fikri Erkan

TEPEKÖY MAHALLESİ

Sadık Yıldız

Zeliha Özer

Önder Karaman

Ahmet Özcan

Bulut Toksöyle

Erdal Kahraman

Bahadır Göreşen.

GÜNDOĞDU MAHALLESİ

Mehmet Baştürk

Nesrin Toker

İskender Akgün

Hakan Oruç

AYAZMA MAHALLESİ

Yener Erdem

Birgül Gök

Şerif Kılıçkara

Fikri Zanbak

Faruk Köseoğlu

Gültekin Misket

MALTA MAHALLESİ

Neslihan Çakır

Ergül Öz

İlhan Güzel

Tuncay Filiz

Mehmet Önder

Kadem Seymen

Ulaş Kaan Kahraman

SANAYİ MAHALLESİ

İsmet Şimşek

KÖRFEZ MAHALLESİ

Ahmet Hozar

Ali Alkan

Metin Kaya

Sevinç Balyon

Sevgi Bütün

Yeşim Mavituna

YEŞİLOVA MAHALLESİ

Erol Şerit

Ergün Ak

Hacer Naiboğlu

Serpil Meşe

Ferdi Fil

Özgür İncehasan

KOZLUK MAHALLESİ

Hakan Tanta

Cemal Derya

Mehdi Kağan Günan

Berker Arslan

Hüseyin Karadeniz

Mehmet Ataç

Yılmaz Ak

Uğur Yıldırım

Hatıra Yel

Mert Göbekçioğlu

Burak Akbulut

Fitnat Ertan

GÜLTEPE MAHALLESİ

Mehmet Büber

Alican Ulu

Emre Mustafa Katıoğlu

Rıdvan Günay

AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ

Turgut Kocacık

AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ

Emrah Efe

28 HAZİRAN MAHALLESİ

Ayhan Kocatürk

İsmail Şahin

Recep Yüksel

Gözde Çetin

Murat Erenkaya

Mehmet Eraslan

Akif Hacıoğlu

Şenol Çırpan

ERENLER MAHALLESİ

Bülent Sadıkoğlu

Nail Kılıçaslan

Semra Ağuş

Fisun Dinçer

Meryem Aksamaz

Şaban Adıgözel

İbrahim Uzun

Erhan Önder

MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ

Şenol Tonyalı

Elçin Eren

Kamil Çelik

Saniye Çakıcı

Rıza Öztürk

Kübra Öber

Güngör Akçay

KABAOĞLU MAHALLESİ

Cumhur Cevdet Kesemenli

Kaplan Köysu

Ayla Demirdiken

YENİMAHALLE MAHALLESİ

Ali Ayaz

Ayten Uğural

Birol Adamol

Deniz Yıldızlı

Emre Aşkın

Hasan Eren

Hürmet Ulaş

Melek Alkan

Saadet Çubukçu

Selami Soydan

GÜLTEPE FATİH MAHALLESİ

Orhan Bozkurt

Hakkı Şahin

Ahmet Ediş

VELİAHMET MAHALLESİ

Zihni Tosun

Engin Akbulut

Raif Bilgili

Ufuk Yıldız

İnci Lengerhan

KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ

Alparslan Seymen

İsmail Yılmaz

Seniha Çalış

Hava Pehlivan

KOCATEPE MAHALLESİ

Umut Bali

Cuma Demiroğlu

Emin Andız

Barış Kocatürk

DOĞAN MAHALLESİ

Mustafa Yüce

Ercan Sevencan

Hüseyin Erker

HACIHASAN MAHALLESİ

Sahra Şefika Akıncı

Türkan Durak

Sezin Güven

Hatice Memiş

HATİPKÖY MAHALLESİ

Emre Andız.

AKPINAR MAHALLESİ

Kemal Yıldırım

Hakan Büyük

İlhan Gürbüz

Fatma Güneysu

KARABAŞ MAHALLESİ

SerdalBüyükyağcı

Mehmet Nazım Gençtürk

Tarkan Elbir

Umur Bakkal

Zakine Akbalık

Hasbi Kösemen

Ferit Ataman

Jülide Kunter

Şevket Göçlü

Birten Timur

Aysun Hacıoğlu

TÜYSÜZLER MAHALLESİ

Mehmet Ümit Küçükkaya

Sevinç Harata

Ali Kaya

Ali Rıza Başyurt

AKARCA MAHALLESİ

Ahmet Öztürk

Zeynep Başer

Arda Can Oraz

Hasan Yılmaz

Nazım Güney Canatan

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

Birol Sağlam

Selman Yıldırım

Buket Akyol

Anıl Deniz Pişkin

Murat Özaydın

Özkan Semiz

Feryal Balcı

Turabi Gündüz

Türkkan Aktop

ALİKAHYA CUMHURİYET MAHALLESİ

Sevgi Koyun

Çetin Sarıca

Remzi Polat

Fatih Evliyaoğlu

Naşit Boran Kayalar

Hasan Genç

Sait Demir

Adnan Altunel

Gülbiye Gül

Gülay Yüksel

Rıza Turgu

ALİKAHYA ATATÜRK

Mustafa Keleş

Gökhan Ulugöl

Kemal Şentürk

Birol Akyüz

Buse Umutlu

Şeref Topal

Şükrü Erdem

Mustafa Arıcan

Muhammet Usta

ALİKAHYA MERKEZ

Tuncay Dalgıç

Cengiz Özdemir

İlhan Ağca

ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ

Bahri Daş

Göktan Arpacı

Onur Tokgöz

Hüsamettin Akar

Bekir Arıcan

Muhammet Erdem

Osman Boz

KARADENİZLİLER MAHALLESİ

Mehmet Baştan

Erol Aslan

TOPÇULAR MAHALLESİ

Erdinç Doğan

Şehmus Doğan

Veysi Altunışık

FelemezAltunışık

Berk Toksöyle

Ramazan Küçük

CUMHURİYET MAHALLESİ

Barbaros Akkuş

Vedat Küçük

Gökhan Darcan

Mustafa Yaman

Semra Başlak

Emine Çoşkun

Ersin Ergün

Müjdak Uçak

Erol Günsel

ZABITAN MAHALLESİ

Ramazan Hoşgör

Koç Ali Aydemir

Süleyman Eker

Hasan Uzunoğlu

TURGUT MAHALLESİ

Yılmaz Aktaş

Sema Güven

CihannurAlpak

Umut Severcan

Zekeriya Arslan

Onur Çağlayan

Ali Şahin

Umut Kolaylı

TERZİBAYIRI MAHALLESİ

Necmi Kobilay

Erdilay Karaca

Farum Samsa

ŞİRİNTEPEMAHALLESİ

Tahir Toksoy, Nilgün Düzen, Ertuğrul Baloğlu, Mehmet Turan Akdeniz, Asiye Kavas, İsmail Cem Muti, Sercan Oktay, Saniye Şeyda Güçlü, Mehmet İlhan Emmioğlu, Gülcan Sertel, Emre Yılmaz Oktay

TEPECİK MAHALLESİ

Mihriban Kavurmacıoğlu

Aslıhan Başkal

Mahmut Çimen

ÇUKURBAĞ DELEGESİ

Sefa Sözer

Yetkin Kunter

Hüseyin Çelik

Tahsin Can Kuşkan

Özkan Nalbantoğlu

AKÇAKOCA DELEGESİ

Ayla Ertan

Hüseyin Taşçı

Yalçın Kömürcüoğlu

Figen Karagülle

ÖMERAĞA MAHALLESİ

H.İlker Ulusoy

Osman Nuri Subaşı

Leyla Zorlu

KEMALPAŞA MAHALLESİ

Deniz Berke Çakır

HACI HIZIR MAHALLESİ

Necdet Aygül

Gülşen Kavas

Özlem Çalık

Ömer Kahya

Mehmet Demirtaş

BEKİRDERE MAHALLESİ

İlyas Ataç

Murat Seymen

Yasemin Sağlık

Samet Ergül

Cebrail Bektaş

TAVŞANTEPE MAHALLESİ

Bülent Önen

Engin Özcan

Erkan Özdemir

İsmet Kuzu

Eşref Zengin

Hasan Kardaş

Ali Kuyumcu

SERDAR MAHALLESİ

Adnan Şen

Oktay Güngördü

Ferdi Yalın

Hüsamettin Altun

Merih Koruçelik

Ahmet Tuğral

Metin Yılmaz

Hasan Okur

Beyhan Dolanbey

YENİŞEHİR MAHALLESİ

Taylan Bingöl

Yaser Değirmencioğlu

Zafer Hazar

Tuncay Sayılgan

Hakan Fidan

Harun Muratoğlu

Fazlı Meşe

İlhan Gürkan

Mehmet Çolakoğlu

Savaş Özkan

Halis Dedekoç

Abdulkadir Akarsu

Ergin Olcay

Abdullah Koç

ORHAN MAHALLESİ

Mustafa Tektaş

Ayten Erden

Meral Eşkin

Aslı Özalp

Harun Erenkaya

Metin Arslan

GEBZE

Gebze’de ise 19 Ocak kongre gerçekleşecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 08.00 de başlayacak. Özgün Erbulan