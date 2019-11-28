Kocaeli CHP’nin tüm mahallerdeki delegeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partinin 37'nci Olağan Kurultay takvimi belirlendi. Takvime göre 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek.
DİLOVASI’NDA SEÇİM TEKRARI
DİLOVASI
Dün yapılması beklenen delege seçimleri hakkında konuşan İlçe Başkanı Kerem Aydemir, “Delege seçimlerimiz bir günde gerçekleşti. Seçimlerde kısmi olarak çoğunluk sağlanamadı. İleriki günlerde tekrar edeceğiz, büyük ihtimal hafta sonu olacak” dedi.
KARTEPE
Kartepe delege seçimleri iptal ile başladı. Tüzüğe göre üyelere 7 gün öncesinden bilgilendirme yapılması gerekirken Kartepe’de bu bilgilendirme yapılmadı. 8 Kasım tarihinde başlayacak olan delege seçimleri geçtiğimiz hafta yapılırken 26 Kasım tarihinde ise seçimler son buldu.Derbent, Havluburun, Eşme, Ataevler ve Ataşehir mahalleleri dışında tüm mahalle delege seçimleri Kartepe İlçe binasında gerçekleşti. Yeterli üye sayısı olmayan Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı ve Karatepe mahallelerine ise atama yapıldı. Toplam 160 delege seçilirken, 22 Aralık tarihinde saat 10.00’da Ataevler Kültür Merkezi’nde ilçe kongresi yapılacağı öğrenildi.
KARTEPE MAHALLELERİ
ACISU MAHALLESİ
Mehmet Aydın
Ahmet Özmatara
Burhan Özpehlevan
Cevat Yiğiter
ARSLANBEY MAHALLESİ
Muhammet Hotaman
Recai İpek
Zeki Kolay
Ümit Sarı
Salim Aktaş
ATAEVLER MAHALLESİ
Nilgün Arkın
Salim Bayar
Cihan Çakır
Mine Çelebi
Barış Sönmez
Murat Özen
Selvi Güneş
Mehmet Güngörmez
Erman Koçal
Nazmiye Yılmaz
Hülya Korkmaz
Meltem Merttürk
Dilek Mutibayraktaroğlu
Özden Sağ
Perihan İmamoğlu
Sabri Soyer
Ekrem Şentürk
Turgut Uygun
Abidin Yıldırım
Ümit Gürcan Karamert
ATAŞEHİR MAHALLESİ
Hüseyin Balseçen
Zuhal Güneri
Mehmet Kaygusuz
Hüseyin Koçak
Muzaffer Cengiz
Burcu Alkan
Semahat Öztürk
Nalan Seçkin
Hüseyin Fikri Tan
BALABAN MAHALLESİ
Nurşen Çakmak
Hüseyin Yusuf Gül
Salih Zeki Karakadılar
Mustafa Kaan Coştu
ÇEPNİ MAHALLESİ
Mustafa Asker
Musa Öğünç
Kemal Özkılıç
DERBENT MAHALLESİ
Seçil Ardıç
Hakan Bekil
Ahmet Sarı
Avni Baydar
Fatih Uzun
İlyas Yalçın
Nezih Yılmaz
Ahmet Zengin
DUMLUPINAR MAHALLESİ
Fahrettin Aktaş
Orhan Alanlar
Namık Alkan
Funda Sesli
Sayim Koray
Ayfettin Dede
Efrail Dede
Burhan Kaya
Alp Köroğlu
Necdat Özbek
Mehmet Kamışoğlu
Alirıza Erdem
EMEKEVLER MAHALLESİ
Bayram Akbaba
Yasin Çakmak
Metin Dinçer
Ferda Gözütok
Erol Hoşoğlu
Engin Palabıyık
Nermin Çakmak
Süleyman Kolçak
ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ
Özge Akdoğan
Mehmet Demirel
Erkan Özuğurlu
Mürsel Kılıç
Turgut Kotil
Zaliye Özgür
EŞME MAHALLESİ
Gökhan Selçuk
Salih Koç
Recep Bilaloğlu
Ülkü Keskin
Münir Sakarya
Elvida Sert
Erdinç Tekin
EŞME AHMEDİYE MAHALLESİ
Rauf Bayrak
FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
Müzeyyen Bakar
Mehmet Gözen
Abdurrahman Karaduman
Ferhat Kıran
Türkan Önder
Ayla Yaka
Tayfun Kırmızı
Erkan Korap
Fethi Ahmet Ünlü
Mustafa Çakar
Hasan Bozkurt
HAVLUBURUN MAHALLESİ
HüseyinBülbül
Metin Geral
İBRİKDERE MAHALLESİ
Erdal Edeş
Hilmi Selçuk
İSTASYON MAHALLESİ
Ramazan Köse
Ali Dalgıç
Beyhan Korkmaz
Fuat Gençtürk
Ali Urgancı
Hıdır Bilge
KARATEPE MAHALLESİ
Ahmet Köken
KETENCİLER MAHALLESİ
AlaaddinTekin
Selahattin Sertöz
Mürsel Genç
KÖSEKÖY MAHALLESİ
İsmail Akbaş
Fikret Çakar
İsmet Demirel
Bülent Şahin
Ali Yılmaz
Selahattin Altınkaya
MAŞUKİYE MAHALLESİ
Ziya Pop
Mehmet Yıldız
Rıfat Öçbe
Sait Toktaş
İsmail Hakkı Kalmuk
NasufKorkmaz
Fehmettin Zengin
NUSRETİYE MAHALLESİ
Ufuk Kıyar
Cem Saraç
PAZARÇAYIRI MAHALLESİ
Kerim Güngör
RAHMİYE MAHALLESİ
Hikmet Çağlar
Ali Mete
SARIMEŞE MAHALLESİ
NurdoğanÇalışkan
Savaş Şafak
Söner Demirel
Enver Kiraz
Gıyasettin Karaca
Musa Koşar
SERİNLİK MAHALLESİ
Yıldıray Selimoğlu
SUADİYE MAHALLESİ
Sevgi Ağra
Hüseyin Bostan
Seçkin Yıldız
ŞEVKATİYE MAHALLESİ
İsmail Şişman
Şükrü Andaç
Davut Demir
ŞİRİNSULHİYE MAHALLESİ
Ahmet Üstün
Semih Ulusman
İbrahim Taban
Serhat Yalçın
UZUNBEY MAHALLESİ
Aziz Taş
Nazım Güncü
Birkan Özdemirli
UZUNÇİFTLİK MAHALLESİ
Batuhan Yıldırıcı
İbrahim Murat Sandal
Önder Şirin
Özkan Topuz
İhsan Keskin
Hüseyin Yiğitalp
UZUNTARLA MAHALLESİ
Cem Acar
Nuran Aksoy
Vasfiye Eroğlu
Adnan Toksöz
KARAMÜRSEL
15-16 Kasım tarihleri arasında Karamürsel’de gerçekleşen delege seçimlerinde listeler tamamlandı.27 mahalle ve ilçe merkezinde yapılan seçimlerde doğal üyeler ile birlikte toplam 122 delege seçildi.Kongre ise 12 Ocak’ta 12.00-18.00 saatleri arasında Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
KARAMÜRSEL MAHALLELERİ
4 TEMMUZ MAHALLESİ
Nurten Akpolat (Doğal delege)
Anıl Aksu
Hasan Altıntaş
Haluk Ateş
Güngör Binbirçiçek
Sezgin Birkan
Emel Budak(Doğal delege)
ErnurBudak(Doğal delege)
Güven Çelikkaya(Doğal delege)
Ahmet Zeki Dalay
Cemal Delikanlı
Halil İbrahim Demirbağ
Orhan Demirer
Saadet Demirer
FeryalDenizel(Doğal delege)
Hüseyin Emre Denizel
Berin Dikdemir
Hamiyet Eraslan
Necla Ergin
Erdal Gençer
Sevil Gökçe
Emel Kabataş
Pınar Kallenci
Ali Kara
Ramazan Yiğit Karaca
Recep Keskin
Hacı Ali Özdemir
Barbaros Özkoşar
Elif Özkoşar
ZühalÖztorun
HayatiÖztürk
Gülten Pençe
SedanurSoyçiçek
HayrettinTaşçı
Şükran Taşdemir
Selahattin Tekgül
Ayfer Tunçbacak
Ceyhun Uğurlu
FedayiUğurlu
Muzaffer Varup
İsmail Yaprakçı(Doğal delege)
Aydın Yetkincan
Yelda Yıldız
AKÇAT MAHALLESİ
İsmail Şakıyan
AVCIKÖY MAHALLESİ
İsmail Can
ÇAMÇUKUR MAHALLESİ
Ömer Bat
ÇAMDİBİ MAHALLESİ
Mehmet Dombaycı
DEREKÖY MAHALLESİ
Levent Banger
Muzaffer Taşçı
Şinasi Yazar
EREĞLİ MAHALLESİ
FügenÇalıkoğlu
Erdoğan Fitoz
Nurettin Fitoz
Mehmet Keyif
Tevfik Mert
Bülent Özkürkçü
Özlem Ünal
BayramÜrgün
Ali Haydar Yılmaz
FULACIK MAHALLESİ
Halil Kocaman
İHSANİYE MAHALLESİ
Zekeriya Turan
İNEBEYLİ MAHALLESİ
Mustafa Fidan
KADRİYE MAHALLESİ
Akif Demirbüken
KARAAHMETLİ MAHALLESİ
Mehmet Gökçe
KAYACIK MAHALLESİ
CansetAkyıldız
Kıymet Arat
Necati Ayber
Akın Bilge Başaran
Eylem Can Eldeş
Ahmet Çalık
Cemal Çalık
Anıl Dinç
Nahit Dinç
Murat Engindeniz
Nuran Genç (Doğal Delege)
İlkay Kaya
Hüseyin Zeki Kendigelen
Musa Memiş
GülseliÖzalp(Doğal delege)
Volkan Özdinç
EralÖzer
Dilber Özlen
Gürsel Öztürk(Doğal delege)
AdemPekyürek
MuntehaPurut
Şeyda Nur Saracoğlu(Doğal delege)
Cengiz Sarılgan
Sıla Sarılgan
Orhan Tanış
Metin Turan
Mustafa Asım Uğurlu
Osman Uğurlu
Neşe Ülkü
Suat Ülkü(Doğal delege)
Celalettin Yönet
Hafız Yucak
KIZILBENT MAHALLESİ
Mustafa Elyegit
Mehmet Özbay
OLUKLU MAHALLESİ
Yusuf Gökakın
PAZARKÖY MAHALLESİ
Yüksel Özdemir
SEMETLER MAHALLESİ
Sabri Çetiner
SENAİYE MAHALLESİ
Hasan Günaydın
SULUDERE MAHALLESİ
Mümtaz Çıkmış
TAHTALI MAHALLESİ
Ali Osman Dilber
TEPEKÖY MAHALLESİ
Cengiz Can(Doğal delege)
Melih Demir
Kadri Gülşen(Doğal delege)
Recep Küçük
Seçkin Turan(Doğal delege)
Ayşe Yıldız
YALAKDERE MAHALLESİ
Recep Altıntaş
Samet Ertanal
Ali Öngen(Doğal delege)
Nusret Sanlı
DERİNCE
Derince’de seçimler 15 köy ve mahallede 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Yapılan delege seçimlerde doğal üyelerle birlikte 122 delege seçildi. Kongre tarihleri ise henüz belirlenmedi. İlçe Başkanı Nihat Değer seçimler ile ilgili olarak, “Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi üyelerimiz birilerinin oyununa gelmeden gayet duyarlı ve olgun davranılarak delege seçimlerini tamamladık. Bu seçimlerde emeği geçen il yöneticilerimize, sandık sorumlusu olan ilçe yöneticilerimize, mahalle temsilcilerimize, kadrolarımıza ve oy kullanmaya gelen üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
“KAZANAN VE KAYBEDEN YOKTUR”
Sözlerinin devamında Değer, “Derince de bulunan seçmenlerin yarısının oyunu alan partimiz kendisine yakışır bir şekilde delege seçimlerini yaptı. Demokrasi olgunluğunu bilen ve demokrasi mücadelesi veren partimiz ve üyelerimiz, aynı duyarlılıkta ilçe kongresini de yapacaktır. Bu delege seçimlerinde kazanan ve kaybeden yoktur. İlçe başkanlığına kaç adayın ve kimlerin olacağı da hiç önemli değildir. Başkan ve yönetimi parti üyelerimiz içinden seçilecektir” ifadelerinde bulundu.
DERİNCE MAHALLELERİ
YENİKENT MAHALLESİ
Birkan Koçak
Yaşar Çelik
Atasoy Bilgin
Erhan Akpınar
Mehmet Turan
Caner Yeni
Elvan Sarım
Süleyman Karadaş
Kardelen Beytaş
Fatih Bükülmez
Ahmet Becer
Aygül Orgun
Ayhan Halavurta
Aysel Ersoy
Bilal Özşahin
Bilgesu Yenidünya
Birsen Mitingoğulları
Bülent Kabaloğlu
Devrim Kaya
Ercan Öktem
Erdal Karakaş
Erdinç Bodur
Erdoğan Çalışkan
Erhamin Koçak
Erol Köse
Eylem Günerhan
Fadime Emre
Fatma Çakar
Fazilet Omurca
Filiz Oral
Gülsen Polat
HasanYılmaz
HaydarBaşak
Hıdır Akagündüz
Kazım Bayer
Kenan Ağrap
Köksal Genç
Mahmut Kara
MevlütKulu
Muhammet Aslan
Muzaffer Zavutcu
NaclaUslu
Nevin Öztürk
Nilgün Doğru
NizamettinKılıç
Nurettin Polat
Nursal Öktem
Nusret Eminoğlu
Ramazan Saygı
Recep Gözün
SelmanTanyıldız
Serap Uğraş
Serap Yıldız
Sibel Turan
ŞahverdiKarateke
Şükran Türkdoğan
Turgut İlmaz
Volkan Güneş
YAVUZ SULTAN MAHALLESİ
Aynur Özkan
Şengül Nuray
Nurten Gülen
Ruhan Adar
Müfide Doğan
Şaziye Kabaloğlu
Arzu Karaca
Canan Aslan
Semra Keskin
Gülten Doğan
Zübeyde Güven
Binnaz Kılavuz
Fatma Korkmaz
Ruhsar Gökdemir
Salim Demirol
Celalettin Çalık
Hasan Uzun
Hüseyin Aslan
Hasan Kaya
Mustafa Bayrak
Ekrem Tosun
İlbey Gülteğin
İdris Tataroğlu
Muhsin Köybaşı
Volkan Aslan
Ali Demir
İsmail Çeviker
Nazım Dalgıç
Eşref Yavuz
Cemal Biçer
Turan Tetik
Hulusi Doğan
Hüseyin Aydın
Hikmet Bayrak
Arif Piro
ÇENEDAĞ MAHALLESİ
Erdal Naz
Songül Kaya
Özgür Eryıldırım
Tugay Öktan
Tuğba Atmaca
Birol Yoloğlu
Kemal Demir
Burhan Elçin
Ebru Akdavul
Erkan Kaya
TumayAltun
Önder Akbal
Esme Güzel
Ercan Toplu
Bilgin Koçak
Meral İmre
Eyüp Erben
Berkan Kutay Karahasan
Gülay Oyardı
Hakan Korel
ÇINARLI MAHALLESİ
Kemal Özdemir
Hamza Kurt
Gülşen Özden
Caner Ünlü
Sinan Başer
İbrahim Bayrak
Özgür Çakmak
Hayati Çalık
Hüseyin Karcığa
Harun Balık
Alican Aktaş
NurhayatTop
Veli Görer
Sinan Şerifoğlu
Erdoğan Sağlam
Cemil Yolaçık
Sultan Çiçek
NejdetGenç
Ümit Günerhan
Özgür Emil
GüliAdıyaman
Ali Yücekaya
Erdal Koçak
Elmas Elden
Damla Yurtbak
Yılmaz Katanalp
Erhan Akbal
Necati Üzmez
Yüksel Akın
SIRRIPAŞA MAHALLESİ
Yasin Dündar
İsmet Arguç
Selman Sayan
Tekin Yüz
Hüseyin Uzun
Gökhan Dündar
Ümit Genç
Özcan Yeniaras
Ali Bektaş
Yasemin Gül
Sıla İlter
Aynur Demir
Güzel Şahin
Özlem Duruk
Özgür Çakmak
Derviş Yıldırım
DUMLUPINAR MAHALLESİ
Ali Haymanalı
Naciye Çelikkol
Neşet Yılmaz
Ayfer Abal
Mehmet Zeki Erkol
Mukaddes Sarıbaş
Tümer Demirel
Yunus Emre Şimşek
Maksut Sayan
İrfan Aksoy
Mehmet Yorgancılar
Melih Şen
Murat Usta
Seçkin Çelik
Ziya Çoksevdim
İbrahimÖzen
DENİZ MAHALLESİ
Tamer Aktaş
Naci Uçer
Fatma Atabey
Hıfzı Karslı
MERSİNCİK MAHALLESİ
Ahmet Katrağ
Vural Bayer
Bayram Ali Katkay
Nezih Toplu
FATİH SULTAN MAHALLESİ
Kıymet Gündoğan
Neslihan Gizem Sarıkaya
ZülfiyeÇelik Filiz
Sabriye Çellik
Kenan Atalay
Çiçek Erenler
Barış Güneşer
Cemil Yılmaz
Necati Vural
Osman Katmış
Mehmet Ertik
İBNİ SİNA MAHALLESİ
Mustafa Opak
Mahmut Bilgin
Bülent Ceylan
AyşeuğurDoğruer
Vahit Şakar
AlisuaviAlkan
Muhammet Öztürk
Nimet Sirmen
NezahatSarıçiçek
Fehmi Güneri
Hasan Özkan
Neşet Küçükaslan
Cafer Kaya
Fuat Katkay
Oktay Şimşek
Ahmet Gökgöz
Nusret Üstündağ
ÇAVUŞLU MAHALLESİ
İbrahimTürkçakal
GEREDELİ MAHALLESİ
Niyazi Çelebi
KARAGÖLLÜ MAHALLESİ
Ergun Keser
KAŞIKÇI MAHALLESİ
Ali Avcı
TAHTALI MAHALLESİ
Ramazan Kargıl
Zafer Yahşi
ÇAYIROVA
Çayırova’da delege seçimleri ilçe binasında gerçekleştirildi. 10 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında yapılan seçimlerde toplam 155 delege belirlendi. İnönü Mahallesi’nde ise delege seçimleri çift liste olarak gerçekleşti. 10 Kasım’da Atatürk, Cumhuriyet, Emek, Çayırova ve ŞekerpınarMahalleleri’nde delege seçimi, 17 Kasım Pazar günü İnönü, Akse, Yenimahalle ve Özgürlük Mahalleleri’nde seçim gerçekleşti.Delege seçimlerinin sona ermesinin ardından CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı ilçe kongresi hakkında açıklamalarda bulundu.
ÇAYIROVA’DA 3 ADAY
Hartamacı yaptığı açıklamada, “Delegele seçimlerimiz tamamlandı. 15 Aralık tarihinde saat 13.00’de Çayırova Kültür Merkezi’nde kongremiz yapılacak. Kongrede 155 seçimle gelen olmak üzere 170 delegemiz oy kullanacak” dedi. Adaylığı konusunda da açıklama yapan Hartamacı, “Aday olup olmayacağım ile ilgili açıklamayı yarın yapacağım” ifadelerinde bulundu.Öte yandan Çayırova İlçe Başkanlığı için İlçe Gençlik Kolları eski Başkanları Cihan Soyluçiçek, Erdem Sünbül ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ÇayırovaSKM’de görev alan Sabri Yılmaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.
ÇAYIROVA MAHALLELERİ
AKSE MAHALLESİ
Turan Ağaç
Cüneyt Akın
Sezgin Ayğir
Nermin Bayrak
Murat Çakırer
Süleyman Çubukçu
Ali Demir
Mustafa Doğan
İbrahim Dutal
Abdurrahman Erdem
Yeşim Erdoğmuş
Kemal Ergün
Erdal Gezli
Cemil Güler
Melek Gün
Süleyman Gürkal
Salih Işık
Nurettin Kandemir
Mehmet Hilal Kaplan
Hasan Erdem Kaya
GülfiyeKepez
Halis Koç
Sinem Koç
Talat Koç
Akar Orhan
Hasan Hüseyin Sönmez
Mehmet Sunar
Aslı Şahin
Hamit Tandoğdu
Funda Tay
Serpil Yıldırım
Musa Yıldızbaş
ATATÜRK MAHALLESİ
Okay Ağyol
Memet Ali Akın
Kazim Aydın
Suna Çınar
NedafetEren
Muharrem Gökçe
Lütfü İlhan
Fadime Kılıç
Ali Koç
Şükrü Öztürk
Hayrettin Sırtbaş
Hilal Talay
CUMHURİYET MAHALLESİ
Kemal Bulut
Sefa Cankurt
FidaiÇelik
Adnan Doğan
RifatDoğan
ZeynalDoğan
NasimEren
Güven Fişenk
KenanGökbulak
Güner Gürsoy
Seyfi Güven
Hüseyin İşcan
Sevim Koç
Sibel Meriç
Emin Sabah
İbrahim Sabuncu
Hülya Sönmez
Mehmet Şahin
Ahmet Şen
YağmurYalçın
Ayhan Yanılmaz
ÇAYIROVA MAHALLESİ
Elif Araz
Celalettin Can
İbrahim Çamkerten
YadigarDağ
Ali Ekber Doğanyılmaz
Nilgün İlhan
Gülhan İnce
Emine Özcan
Koray Özgür
Veysel Suludere
Niyazi Vurdu
EMEK MAHALLESİ
Kemal Akkaya
Cafer Akkemik
TazegülAslan
Zeynep Aydın
Başak Bilmez
Orhan Bilmez
YılmazBilmez
Muzaffer Bülgü
Sadık Cabacı
Fadime İlhan
Burak İnal
Sultan Kaygusuz Şağan
ŞerafeddinKılıç
Bedrettin Özdemir
Cihan Soyluçiçek
Hasan Tunç
Rıza Yıldırım
Serkan Yıldırım
İNÖNÜ MAHALLESİ
Cengiz Ağaç
Tuncay Akkuş
Bektaş Aygün
Ümit Baştuğ
Hilal Çam
Emine Demir
Feyzi Demir
ŞengülDemirtola
Hamiyet Dinler
Nurcan Eniş
Serkan Erken
Erhan Ertürk
Haydar Gölcü
Ali Gün
Barış Güvenoğlu
Murat Kalkan
Mehmet Kesik
Selçuk Özgürbüz
Semra Polat
Hasan Sınırtaş
GüleserŞahin
Ayhan Uçar
Süleyman Yıldız
Aziz Yiğitdoğan
ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ
Erdal Açar
Gönül Aluç
Fettah Bitirgiç
Tayfun Budak
Filiz Cengiz
GülağaÇınar
Eyüp Dağ
Hasan Dede
Murtaza Doğanyılmaz
Haydar Efe
Hüseyin Erdoğan
Cengiz Eroğlu
GençayGökbulak
Fındık Gülsever
Şengül HonçaÇiftci
Sadık Kamışlı
Türkan Kılıç
Akif Kızılbuğa
GüldaneKoçak
Hüsamettin Polat
Hüseyin Sezer
Gürkan Şahin
Tuncay Şimşek
Sinan Tohumcu
Hasan Tokuşlu
Pehlivan Tosun
Bektaş Uçan
Gazi Yanmaz
Dursun Yıldız
Sabri Yılmaz
Aynur Zeybekoğlu
ŞEKERPINAR MAHALLESİ
Yaşar Demir
Hüseyin Ölmez
Yener Yılmaz
YENİ MAHALLE
Filiz Akpınar
Eşref Atalay
Ünal Ateş
Melek Ayas
Muzaffer Bulut
Yücel Durak
SaidenurEminağaoğlu
GüldaneErdem
Çetin Hartamacı
Abdulkadir Honça
Turgay Işık
Mehmet Ali Kaplan
Kemal Karagül
Selahattin Kaya
İsmail Sönmez
Cafer Subaşı
Osman Türk
Sebahattin Ünal
KÖRFEZ
9 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında 36 mahallede gerçekleşen delege seçimleri sonucunda toplam 221 delege belirlendi. 9 Kasım’da kafe ve derneklerde yapılan delege seçimleri 10 Kasım, 16 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde Körfez İlçe Binası’nda yapıldı. Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren kongre hakkında yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle 22 Aralık’ta gerçekleşecek. Detaylar bu akşam yapacağımız toplantı sonrasında belli olacak. Büyük ihtimalle Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek” dedi.
KÖRFEZ MAHALLELERİ
HACI AKİF MAHALLESİ
Gülenay Topuz
Ahmet Arıt
Selim Tetik
Ali Doğan
Tuncay Büker
Tuncay Akkaş
AGAH ATEŞ MAHALLESİ
Ertan Akın
Oğuz Uçar
Muammer Hızal
Bedrettin Göksel
Sabahattin Yazıcıoğlu
Ömer Acım
CUMHURİYET MAHALLESİ
Mehmet Gicili
KIŞLADÜZÜ MAHALLESİ
Doğan Ergün
Feride Korkmaz
Mehmet Kaya
İzzet Yalçın
Yücel Yıldırım
Fikret İçkili
17 AĞUSTOS MAHALLESİ
Hıdır Gençoğlu
Mehmet Kutluay
YUKARI HEREKE MAHALLESİ
Adem Kahraman
Türkan Ergün
ŞİRİNYALI MAHALLESİ
Bozkurt Uslu
Ali Seyhan
İLİMTEPE MAHALLESİ
Tuğman Kayalı
Ozan Aksu
Kadriye Kara
Serap Baykurt
Fatma Koçkar
Melek Fırıncı
İbrahim Şeker
Ayhan Oymak
Şevki Dursun Solak
KUZEY MAHALLESİ
İbrahim Atmaca
Şafak Altunal
Erkan Uygun
Turgay Aksu
Gülseren Solmaz Altunal
Tekin Akgül
Baran Irmak
Çiğdem Gültepe
Ramadan Güler
ÇAMLITEPE MAHALLESİ
Celal Dağlı
Sevgi Çiçek
Hasan Kahveci
Turan Türkoğlu
Alaattin Karatekin
Tolga Papakçı
Erol Akın
Şükrü Çelik
Nihat Dağlı
Kerem Yaman
Gamze Uğur
FATİH MAHALLESİ
Cavit Dağdeviren
Ziyaettin Kaya
Türkan Erdoğan
Zekeriya Mikyas
İsmet Omurca
Seçkin Özkan
Veli Dağlı
Faruk Başboğa
Ayser Kayalı
Lütfü Kaya
Vehbi Durak
Mayşeker Karaçay
Ercan Yıldız
Fuat Saka
ESENTEPE MAHALLESİ
Hüseyin Küçükşahin
Gülüzar Tuncer
Murat Bars
Kamber Tek
Abbas Coşkun
Yurdagül Aydemir
Olgun Lafçı
Tuncay Aksu
Aslan Erdoğan
Hüseyin Kahraman
Neriman Naycı
Zeki Aslan
Cengiz Boztepe
AbdurrahimSoydaş
Rüstem Dağdeviren
YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ
Melek Küçükşahin
Nimet Gültepe
Erdal Tunç
Erdal Türkoğlu
Dursun Erdoğan
Yücel Can
Zeynel Aslan
Ali Hıdır Atan
Gencay Aslan
Gürsel Cimşit
Mehmet Mikyas
Mustafa Özkan
Erdoğan Ocak
Gülay Yıldır
İmam Demirtaş
Kenan Şenol
Savaş Mitingoğulları
Erkan Karsak
Cengiz Bora
Şahin Akyüz
Zekiye Kaya
ÇerkesHüyüklü
Sevgi Yaman Kel
GÜNEY MAHALLESİ
Yurdanur Erdik
Celal Mahiroğlu
Fatma Soydaş
Mustafa Şeker
Hasan Aslan
Öztürk Sevgen
Münife Erdem
Türkel Özarar
Edip Erkal
Sabahat Birgören
Funda Gülen
Yaprak Fidancı
Celal Güzel
Ahmet Gökhan Boztepe
Naciye Seçilmiş
Tuncay Aydın
Eren Kır
Serdal Sarı
Şener Alyılmaz
YENİYALI MAHALLESİ
Senan Uygun
Hüseyin Aslan
Engin Cömert
Güneri Kaya
Bahri Atmaca
Ekrem Öztürk
Zeynep Yaman
Güven Güzel
BARBAROS MAHALLESİ
Mustafa Mevlüt Akgün
Arhadan Uçar
Leyla Özge Şirin
Ufuk Çelik
HACIOSMAN MAHALLESİ
İlhami Taş
Ceyhun Altundağ
Tunay Garip
Ömer Kurtuluş
Bülent Yıldız
Yakup Işık
Ali Asker İritaş
Ayşe Candan
Gülşah Yıldız
Filiz Şeker
Hayrettin Karta
Ramazan Demirli
Baki Tunç
Haydar Yıldız
ATALAR MAHALLESİ
Hanife Bıldırcın
Volkan Coş
Mehmet Miroğlu
Gürhan Beyaztaş
M. Talat Erdem
Kerim Barıç
Engin Taşdemir
Ferit Şirin
Recep Şakar
Ahmet Yılmaz
Yurda Kantarcıoğlu
Şenay Korkmaz
MİMARSİNAN MAHALLESİ
H. Fatin Cerbay
Serpil Öztürk
Hatice Uçar
İbrahim Fortacı
Zeynep Akay
Nuran Doğan
Tayfun Balıkçı
Şükran Özbek
Halime Üzer
Aydın Topuz
Hilal Durak
Nazlı Çetinkaya
Gürsel Güzel
Nesibe Çetin
Makbule Bayramin
Erdem Torun
Bulca Üstüncan
Nalan İkiz
Aydın Kaya
SabirÖzentürk
Süleyman Çimen
Feyzullah Doğan
Sezgin Aydın
Necmettin Kahraman
Erol Coş
Orkun Kurt
Faruk Kır
Mürsel Bilgin
Nihat Kale
Asım Taflıoğlu
Mehmet Cüncü
Refik Yavuz
Mustafa Akbaş
Akın Ulugöl
İsmail Kemik
Yelda Pişkin
KİRAZLIYALI MAHALLESİ
Cevdet Şahin
Haydar Yıldırım
Ayşe Akın
Erol Akar
Ali Çevik
ŞEMSETTİN MAHALLESİ
Naci Mızrak
KARAYAKUPLU MAHALLESİ
Ali Korucuoğlu
KUTLUCA MAHALLESİ
Ahmet Ergül
OnuyrAlayvaz
BELEN MAHALLESİ
Cengiz Kıray
SEVİNDİKLİ MAHALLESİ
BerhüdarTuze
HİMMETLİ MAHALLESİ
Hüseyin Tay
DEREKÖY MAHALLESİ
Gülağa Elmas
CUMA MAHALLESİ
Emin Dursun
ALİHOCALAR MAHALLESİ
Bahattin Sezgin
OSMNALI MAHALLESİ
Yaşar Avcı
KALBURCU MAHALLESİ
Kemal Keşmer
ELMACIK MAHALLESİ
Yılmaz Ataş
DARICA
Darıca’da delege seçimleri 1 günde tamamlandı. 17 Kasım tarihinde başlayan, 14 mahallenin delege seçimleri mahalle temsilciliklerinde gerçekleştirildi. 244 delegenin seçildiği Darıca’da kongre tarihi ise 15 Aralık olarak belirlendi. Kongre saat 10.00’da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Darıca İlçe Başkanlığı’na Gökhan Aktaş 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te adaylığını açıklayacak. Mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım ise gazetemize yaptığı açıklamada aday olmayacağını belirtti.
“HİÇ UMUT YOK GİBİ GÖRÜNÜYORDU”
Bir diğer yandan Darıca İlçe Başkanlığı’na adı geçen isimlerden birisi de 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Darıca Belediye Başkan Adayı olan Yakup Törk. Törk konu hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Ben iki dönem ilçe başkanlığı süreci yaşadım. Belediye başkan adaylığı yaşadıktan sonra artık ilçe başkanlığı ile ilgili bir düşüncem; kesin bir dille yok. Bundan sonra yeni arkadaşların görev yapması gerekiyor. Darıca’da hiç umut yok gibi görünüyordu ama yüzde 43’lere kadar oyumuzu çıkarttık. Dolayısıyla gençlerin, kadınların daha aktif bir yer haline geldi parti. Ben bu işi yapabilecek yeterlilikte arkadaşlar olduğunu görüyorum o yüzden aday olmayı düşünmüyorum” dedi.
DARICA MAHALLELERİ
ABDİ İPEKÇİ MAHALLESİ
Oya Akdeniz
Apaydın Sarsmaz
NezahatIşık
Aykut Uçman
Mithat Ercan
Ozan Çayır
Cengiz GüçerHamşioğlu
Abuzer Ceylan
İlyas Bakır
Metin Güzel
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ
Sevime Bahadır
Baki Çepni
Aytun Er
Nazan Güler
Metin Öztürk
Yakup Törk
Şeref Arslan
Alay Aslan
ZöhreÇakmak
AbdulhamitErdem
Ali Erdoğdu
Hamiyet Gir
Aysel İşboğa
Necmi Kaya
Selman Kösalı
Güleser Kubaş
Ahmet Özmet
HilmiyeSelçuk
Mühendis Ural
Ergün Yavuz
Hakan Altıparmak
Cevdet Altun
Hamit Demirci
Özgür Demirci
Name Fidan
Günay Köse
Serap Aydın
ŞemdinCeylan
Özlem Çelik
ZekeriyeGültekin
Yusuf Güven
Ergün Kılıç
Aynur Koçer
Ersan Kuru
Gence Özadlı
Emine Özbek
Zeki Sekmen
Tekin Türkyücel
Dursun Uslu
MahizerYapa
Şevki Yıldırım
Gökçe Sönmezyıldız
BAYRAMOĞLU MAHALLESİ
Seyfettin Akbaş
Hülya Aşçıoğlu
SünbülSarsmaz
Baştürk Hakan Temizel
Dilan Kul
Göksel Orkun Kapadan
Gülüm Sakrulu
NabatiaNerimLamprecht Donat Onuk
Zeynep Esra Alp
Aydın Işık
Osman Adıgüzel
Arzu Durulmuş
Huri Alpaslan
Burcu Başer
CAMİ MAHALLESİ
Semiha Tantoğlu
Serpil Kaya
MeltemBartınlıoğlu
Seray Özcan
Nevin Güven
Özkan Sarıtoprak
GökhanAktaş
İbrahim Karslı
Taner Yılmaz
Sedat Durmaz
Aziz Selvi
Hamdi Uysal
Öner Ayırkan
Ali İhsan Kösalı
EMEK MAHALLESİ
Ali Yapa
Talip Perincek
Aynur Taşkın
Leyla Seven Köse
Muhlis Ağdaş
Talip Soy
NejlaKılıç
Pelin İçli
Nizamettin Yıldırım
Nuri Kabay
Nuriye Aydın
Osman Memiş
Selçuk Gök
Aşkın Akbaba
Yavuz Balcı
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
Mesut Akçam
Aytekin Altun
HakanAltun
Pınar Arslan
Büşra Balıkçi
Züleyha Ceylan
Tokay Dede
Gülcan Demir
Çetin Demircan
Şahsenem Doğu
Öztürk Dursun
Yavuz Dursun
Seher Erdem
Cevdet Işık
Oğuz İpek
Baykal Kaya
Turan Kuruca
İskender Münüklüoğlu
Nadim Sezer
AbdurrazakUksak
Gülay Vural
Ahmet Yurt
Ertan Kayıkcı
KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
Nuriye Agdoğan
Metin Ağgez
Salih Akkoyun
Elif Akpolat
Gülten Aksu
Kemal Aktaş
Şerife Altundağ
Ahmet Aydın
Gülen Aydın
Tekin Aydöner
Celal Bayer
GülçehreBilgin
SatiBozkurt
GüllüzarBozkurt
Nurcan Bozkurt
Sadet Canpolat
Hüseyin Gazi Çelik
Cesur Dede
Fahrettin Ekinci
LelizarGüzeloğlu
Ahmet İçli
Gürsün Karabacak
Aydın Karataş
Yeter Aydın
Ozan Kaşıkçı
Aylin Kırçiçek
ÜmütKızılbuğa
Hüseyin Koca
Mesut Koca
Doğan Kurt
GökhanKüsmez
Hatice Mallı
Muzaffer Münüklü
Hüseyin Cihan Özaltan
İbrahim Özel
Ali Polat
Nurcan Seven
Yaşar Sönmez
Dursun Şahin
Harun Yılmaz
NENEHATUN MAHALLESİ
Gülsün Akar
Şahinaz Ayhan
Cemal Beltan
Mehmet Çağin
Ali İhsan Güven
Onur Kaplan
Songül Özcan
Arzu Özdemir
Gazi Sağlam
Yaşar Şahin
Kemal Taş
Ali Taşdelen
Sultan Topaloğlu
GüdbeddinVergül
Servet Yaman
OSMANGAZİ MAHALLESİ
Selvi Doğan
Aleyna Yılmaz
Kadir Çimenli
Gülşen Karataş
RabiyeVergül
Selçuk Akar
Erdem Akbaba
HacıbeyBalcı
Serpil Bingöl
Habip Bingöl
Bülent Boz
TeyfeCengiz
AhmetÇınar
Oğuz Erin
Serkan Güven
Gül Karadağ
Ufuk Kılıç
İbrahimhamzaKoçak
Kemal Koçan
Rukiye Korkmaz
Firdevs Kovalık
Bayram Kömürcü
Türkay Öztürk
Kenan Tazegül
Sümeyye Urhan
Abdullah Urlu
Can Bulut Yılmaz
Bahaddin Bakır
PİRİREİS MAHALLESİ
Şinasi Serdar
Hüseyin Yıldırım
Ali BezmiHepgül
İlyas Sağkal
Gürsoy Burma
ResmigülKoç
Canan Çelik
SIRASÖĞÜTLER MAHALLESİ
Muhittin Kahriman
Süleyman Başak
Hayri Demir
Müslüm Osmanoğlu
Gültekin Mert
Şengül Koştu
Sabriye Gönül
Necla Gedik
VelicanŞahin
Anıl Gedik
YALI MAHALLESİ
Gül Yağan
SemaBerk
Hülya Kaya Kılıç
YENİ MAHALLE
Erdal Münüklüoğlu
Gökhan Aktaş
Dilan Dayi
Asuman Fildişi
ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ
Ayşegül Şiddetoğlu
Seda Bektaş
Erdoğan Güven
Mustafa Reşat Gündüz
İZMİT
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçede 52 mahallede delegeler belirlendi. Mahallelerde 9 Kasım tarihinde başlayan delege seçimleri 24 Kasım’da son buldu. Toplam 400 delegenin seçildiği mahallede köy seçimleri devam ediyor.
İZMİT MAHALLELERİ
YAHYAKAPTAN MAHALLESİ
Remzi Özkan
Ömer Hazer
Gökhan Eryargı
Selvi Beyhan
Emine Özdüzgün
Aliye Hale Meriç
Ömür Demirer
Turnev Baki Efe
Yasemin Erim Karaca
Sabriye Çalışkan
Tülin Alkan
Fatma Sinem Bakır
Hanife Serpil Çelik
Şule Çalışkan
Aynur Yılmaz
Şule Özel
Aslı Duruk
Ayfer Kıcıman
Leman Yargıcı
Mehmet Şerif Fırat
Ali Osman Ekşi
Serbay Gürbüz
Çetin Türker
Ali Aksu
Burhan Görsen
Berkay Yıldızlı
Uğur Koştur
Yusuf Şahin
Erdem Arcan
Gülistan Çelik
Bahattin Öztürk
Öztürk Atilla
Ata Gökler
Murat Erinç
Gökhan Turan
İsmet Bayri
Tolga Çetin
Şinasi Tosun
KADIKÖY MAHALLESİ
İsmail Bilgili
Bülent Sevgi
Sadık Aşkın
Kenan Dülger
Erol Çalım
Yasin Yıldız
Sinan Kulaç
Orçun Çavuş
Semih Şeker
Ayhan Pamuk
Suat Çertel
YENİDOĞAN MAHALLESİ
Hüseyin Okur
Hatice Altındaş
Duygu Arduş
Naim Tan
Selçuk Kurcan
Nuri Çakmak
CEDİT MAHALLESİ
Gökhan Korkmaz
Vedat Özdenizer
Buse Atilla
Ümit Nejat Yenal
Abdürrahim Aka
Fikri Erkan
TEPEKÖY MAHALLESİ
Sadık Yıldız
Zeliha Özer
Önder Karaman
Ahmet Özcan
Bulut Toksöyle
Erdal Kahraman
Bahadır Göreşen.
GÜNDOĞDU MAHALLESİ
Mehmet Baştürk
Nesrin Toker
İskender Akgün
Hakan Oruç
AYAZMA MAHALLESİ
Yener Erdem
Birgül Gök
Şerif Kılıçkara
Fikri Zanbak
Faruk Köseoğlu
Gültekin Misket
MALTA MAHALLESİ
Neslihan Çakır
Ergül Öz
İlhan Güzel
Tuncay Filiz
Mehmet Önder
Kadem Seymen
Ulaş Kaan Kahraman
SANAYİ MAHALLESİ
İsmet Şimşek
KÖRFEZ MAHALLESİ
Ahmet Hozar
Ali Alkan
Metin Kaya
Sevinç Balyon
Sevgi Bütün
Yeşim Mavituna
YEŞİLOVA MAHALLESİ
Erol Şerit
Ergün Ak
Hacer Naiboğlu
Serpil Meşe
Ferdi Fil
Özgür İncehasan
KOZLUK MAHALLESİ
Hakan Tanta
Cemal Derya
Mehdi Kağan Günan
Berker Arslan
Hüseyin Karadeniz
Mehmet Ataç
Yılmaz Ak
Uğur Yıldırım
Hatıra Yel
Mert Göbekçioğlu
Burak Akbulut
Fitnat Ertan
GÜLTEPE MAHALLESİ
Mehmet Büber
Alican Ulu
Emre Mustafa Katıoğlu
Rıdvan Günay
AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ
Turgut Kocacık
AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ
Emrah Efe
28 HAZİRAN MAHALLESİ
Ayhan Kocatürk
İsmail Şahin
Recep Yüksel
Gözde Çetin
Murat Erenkaya
Mehmet Eraslan
Akif Hacıoğlu
Şenol Çırpan
ERENLER MAHALLESİ
Bülent Sadıkoğlu
Nail Kılıçaslan
Semra Ağuş
Fisun Dinçer
Meryem Aksamaz
Şaban Adıgözel
İbrahim Uzun
Erhan Önder
MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ
Şenol Tonyalı
Elçin Eren
Kamil Çelik
Saniye Çakıcı
Rıza Öztürk
Kübra Öber
Güngör Akçay
KABAOĞLU MAHALLESİ
Cumhur Cevdet Kesemenli
Kaplan Köysu
Ayla Demirdiken
YENİMAHALLE MAHALLESİ
Ali Ayaz
Ayten Uğural
Birol Adamol
Deniz Yıldızlı
Emre Aşkın
Hasan Eren
Hürmet Ulaş
Melek Alkan
Saadet Çubukçu
Selami Soydan
GÜLTEPE FATİH MAHALLESİ
Orhan Bozkurt
Hakkı Şahin
Ahmet Ediş
VELİAHMET MAHALLESİ
Zihni Tosun
Engin Akbulut
Raif Bilgili
Ufuk Yıldız
İnci Lengerhan
KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ
Alparslan Seymen
İsmail Yılmaz
Seniha Çalış
Hava Pehlivan
KOCATEPE MAHALLESİ
Umut Bali
Cuma Demiroğlu
Emin Andız
Barış Kocatürk
DOĞAN MAHALLESİ
Mustafa Yüce
Ercan Sevencan
Hüseyin Erker
HACIHASAN MAHALLESİ
Sahra Şefika Akıncı
Türkan Durak
Sezin Güven
Hatice Memiş
HATİPKÖY MAHALLESİ
Emre Andız.
AKPINAR MAHALLESİ
Kemal Yıldırım
Hakan Büyük
İlhan Gürbüz
Fatma Güneysu
KARABAŞ MAHALLESİ
SerdalBüyükyağcı
Mehmet Nazım Gençtürk
Tarkan Elbir
Umur Bakkal
Zakine Akbalık
Hasbi Kösemen
Ferit Ataman
Jülide Kunter
Şevket Göçlü
Birten Timur
Aysun Hacıoğlu
TÜYSÜZLER MAHALLESİ
Mehmet Ümit Küçükkaya
Sevinç Harata
Ali Kaya
Ali Rıza Başyurt
AKARCA MAHALLESİ
Ahmet Öztürk
Zeynep Başer
Arda Can Oraz
Hasan Yılmaz
Nazım Güney Canatan
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
Birol Sağlam
Selman Yıldırım
Buket Akyol
Anıl Deniz Pişkin
Murat Özaydın
Özkan Semiz
Feryal Balcı
Turabi Gündüz
Türkkan Aktop
ALİKAHYA CUMHURİYET MAHALLESİ
Sevgi Koyun
Çetin Sarıca
Remzi Polat
Fatih Evliyaoğlu
Naşit Boran Kayalar
Hasan Genç
Sait Demir
Adnan Altunel
Gülbiye Gül
Gülay Yüksel
Rıza Turgu
ALİKAHYA ATATÜRK
Mustafa Keleş
Gökhan Ulugöl
Kemal Şentürk
Birol Akyüz
Buse Umutlu
Şeref Topal
Şükrü Erdem
Mustafa Arıcan
Muhammet Usta
ALİKAHYA MERKEZ
Tuncay Dalgıç
Cengiz Özdemir
İlhan Ağca
ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ
Bahri Daş
Göktan Arpacı
Onur Tokgöz
Hüsamettin Akar
Bekir Arıcan
Muhammet Erdem
Osman Boz
KARADENİZLİLER MAHALLESİ
Mehmet Baştan
Erol Aslan
TOPÇULAR MAHALLESİ
Erdinç Doğan
Şehmus Doğan
Veysi Altunışık
FelemezAltunışık
Berk Toksöyle
Ramazan Küçük
CUMHURİYET MAHALLESİ
Barbaros Akkuş
Vedat Küçük
Gökhan Darcan
Mustafa Yaman
Semra Başlak
Emine Çoşkun
Ersin Ergün
Müjdak Uçak
Erol Günsel
ZABITAN MAHALLESİ
Ramazan Hoşgör
Koç Ali Aydemir
Süleyman Eker
Hasan Uzunoğlu
TURGUT MAHALLESİ
Yılmaz Aktaş
Sema Güven
CihannurAlpak
Umut Severcan
Zekeriya Arslan
Onur Çağlayan
Ali Şahin
Umut Kolaylı
TERZİBAYIRI MAHALLESİ
Necmi Kobilay
Erdilay Karaca
Farum Samsa
ŞİRİNTEPEMAHALLESİ
Tahir Toksoy, Nilgün Düzen, Ertuğrul Baloğlu, Mehmet Turan Akdeniz, Asiye Kavas, İsmail Cem Muti, Sercan Oktay, Saniye Şeyda Güçlü, Mehmet İlhan Emmioğlu, Gülcan Sertel, Emre Yılmaz Oktay
TEPECİK MAHALLESİ
Mihriban Kavurmacıoğlu
Aslıhan Başkal
Mahmut Çimen
ÇUKURBAĞ DELEGESİ
Sefa Sözer
Yetkin Kunter
Hüseyin Çelik
Tahsin Can Kuşkan
Özkan Nalbantoğlu
AKÇAKOCA DELEGESİ
Ayla Ertan
Hüseyin Taşçı
Yalçın Kömürcüoğlu
Figen Karagülle
ÖMERAĞA MAHALLESİ
H.İlker Ulusoy
Osman Nuri Subaşı
Leyla Zorlu
KEMALPAŞA MAHALLESİ
Deniz Berke Çakır
HACI HIZIR MAHALLESİ
Necdet Aygül
Gülşen Kavas
Özlem Çalık
Ömer Kahya
Mehmet Demirtaş
BEKİRDERE MAHALLESİ
İlyas Ataç
Murat Seymen
Yasemin Sağlık
Samet Ergül
Cebrail Bektaş
TAVŞANTEPE MAHALLESİ
Bülent Önen
Engin Özcan
Erkan Özdemir
İsmet Kuzu
Eşref Zengin
Hasan Kardaş
Ali Kuyumcu
SERDAR MAHALLESİ
Adnan Şen
Oktay Güngördü
Ferdi Yalın
Hüsamettin Altun
Merih Koruçelik
Ahmet Tuğral
Metin Yılmaz
Hasan Okur
Beyhan Dolanbey
YENİŞEHİR MAHALLESİ
Taylan Bingöl
Yaser Değirmencioğlu
Zafer Hazar
Tuncay Sayılgan
Hakan Fidan
Harun Muratoğlu
Fazlı Meşe
İlhan Gürkan
Mehmet Çolakoğlu
Savaş Özkan
Halis Dedekoç
Abdulkadir Akarsu
Ergin Olcay
Abdullah Koç
ORHAN MAHALLESİ
Mustafa Tektaş
Ayten Erden
Meral Eşkin
Aslı Özalp
Harun Erenkaya
Metin Arslan
GEBZE
Gebze’de ise 19 Ocak kongre gerçekleşecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 08.00 de başlayacak. Özgün Erbulan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz