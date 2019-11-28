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Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2020 NE KADAR?

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekiliş için çeyrek bilet, 20 TL, yarım bilet 40 TL, tam bilet ise 80 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen çekilişteki tutar ise 70 milyon TL idi.

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Yorumlar

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Ramiz Karaeski - Bunlar bunu da iç eder rahat olun.Daha 2018 ikramiyesinin akıbeti belirsiz.Almayın aldırmayın aldanmayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 10:56

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