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Bilgi Köprüsü’nden Çubuklu’ya kitap hediyesi

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, Montessori eğitimini ilimizle tanıştıran Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, sosyal proje kapsamında anlamlı bir yeni etkinliğe daha imza attı.
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Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte “Kitap Okumak Her Çocuğun Hakkı” fikrinden yola çıkılarak İzmit Çubuklu Köyü İlköğretim Okulu ziyaret edildi. Burada öğrenim gören anaokulu miniklerine koliler halinde hazırlanmış kitaplar hediye edildi.

KİTAP TOPLAMA SEFERBERLİĞİ

Montessori Anaokulu Okul Aile Birliği yönetimi ve velilerin öncülüğünde başlatılan kitap toplama seferberliği amacına ulaşmış olurken Montessori öğrencilerinin bu anlamda çabası görülmeye değerdi. Çubuklu Osmaniye İlköğretim öğrencileri de birbirinden değerli çocuk kitabına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çubuklu Osmaniye Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Kerim Öz ve okul öğretmenleri bu kitap bağışı nedeniyle Montessori yetkililerine, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Bugün 10:42 TSİ - Eğitim

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