“Kocaeli’de 20 civarı faili meçhul dosya var”

Eylül ayında Resmi Gazete’de yayınlanan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi kapsamında İl Emniyet Müdürü Necati Denizci Kastamonu Emniyet Müdürü olarak atanırken, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise Kocaeli Emniyet Müdürü olarak atandı. Tipioğlu bugün basın mensuplarıyla ve şube müdürleri ile birim amirleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Polis Evi’nde bir araya geldi.

“ÇOK GÜZEL ŞEYLER VAR”

Toplantıda ilk konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan, yaptığı konuşmada, “Bir asayiş olayı olduğu zaman onlarca bazın mensubu görev yapar. Sayın müdürümüzü ziyaret ettiğimiz zaman anlatmıştım. Sözü fazla uzatmayacağım. Emniyet müdürümüzün anlatacağı çok ve güzel şeyler var. Sayın müdürümüze tekrar hoş geldin diyorum” dedi.

“DAHA ÇOK BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Kaplan’ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak insan odaklı hizmeti kendine ilke edinen, bireysel özgürlük alanlarında, kamu düzeni sağlayacak etkili çağdaş bir şekilde huzurlu şehir Kocaeli’yi daha mutlu huzurlu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşımızı tehdit eden tüm unsurlara karşı kararlı bir çalışma içinde olacağız. Toplumsal katılımı sağlamak, sosyal yapı ile birleşmek ve toplumun güvenlik taleplerine daha iyi cevap vermek adına sizlerle ve vatandaşımız ile daha çok bir araya geleceğiz. Bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda bize büyük sorumluluk düşmektedir” ifadelerinde bulundu. Kocaeli halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağını belirtenTipioğlu, “Vatandaşın doğru haberi duyması için polisin basın ile iletişimi çok önemlidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şer odakları ile mücadelemiz devam edecektir. Zaten huzur kenti olan Kocaeli’nin daha huzurlu bir kent olacağına inanıyor aziz şehitlerimizi huzurlarınızda yeniden rahmetle anıyorum” dedi.

“ORTAK AKILI ORTAYA KOYMAK GEREKİYOR”

Uyuşturucu mücadele ile ilgili de konuşan Tipioğlu, “Devletimizin en önemli görevlerinden bir tanesi çocuklarımızı her türlü zararlı akımdan kurtarmak. Emniyet teşkilatı olarak her tülü tedbiri alıyoruz. Uyuşturucunun bağlantı noktaları ile ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm katmanları ortak akılı ortaya koymak gerekiyor. Başlangıç aşamasında olan çalışmamızda uyuşturucu ile ciddi bir mücadelemiz olacak. Avrupa’ya oranla kullanım oranı çok düşük. Gönül ister ki hiç olmasın” ifadelerini kullandı.

“KAMERALARI AZAMİ ŞEKİLDE KULLANIYORUZ”

Kentte kurulu olan MOBESE sistemi ile ilgili açıklamada bulunan Tipioğlu, "MOBESE kameraları bizim için çok önemli. Suçun işlenme noktasında önleyici ve suçtan sonra faalin yakalanması anlamında önemli. İlimiz uluslararası yolların bitişme noktasında. Trafik kazalarının yarattığı acıları anlatmak mümkün değil. Biz Kocaeli Emniyet müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın güvenlik içinde seyretmeleri için elimizden gelini yapıyoruz ve kameraları azami şekilde kullanıyoruz." Dedi,

“1’i AYDINLANDI”

Tipioğlu faili meçhul dosyalar ile ilgili olarak da,” Devlette devamlılık esastır. Emniyet müdürlüğü olarak hiçbir cinayetin faili meçhul kalmasının da gönlümüz rahat olmaz. Geniş dönemdeki faali meçhul cinayetler ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre Kocaeli de yaklaşık 20 civarı faili meçhul cinayet olayı var. 1’i aydınlandı. Diğerlerinin de aydınlatılması için çalışmalarımız devam edecek. Amacımız Kocaeli’de faili meçhul olay kalmamasıdır” dedi. Konuşmaların ardından VeysalTipioğlu katılımcılarla toplu fotoğraf çekildi.