Kocaeli'de bir firma daha iflas etti!

Yaşanan ekonomik kriz bir şirketin daha iflasına sebep oldu. Çayırova’da kurulu bulunan, uzun yılladır sektörde hizmet veren Şekerpınar Kağıt Oluklu Mukavva San. Ve Tic. A.Ş adlı şirket iflas etti. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 17 Ekim 2019 tarihli kararları ile şirketin iflasına karar verildi. 1995 yılında Şekerpınar Köyü'nde faaliyete geçen Şekerpınar Kağıt Oluklu Mukavva San. ve Tic. A.Ş.; 'Özgün Şirketler Grubu' bünyesinde faaliyet gösteren 6 firmadan biriydi. 40 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu tesislerinde gerçekleştirdiği üretimi ile oluklu mukavva koli ve ambalaj sektörüne hizmet vermekteydi.