CHP’li Başkan HDP ziyareti hakkında konuştu

Kocaeli Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü, il, ilçe ve parti binalarına yapılan operasyonlarla ilişkin geçtiğimiz gün basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İl Eş başkanı Şahabettin Işık, AB eski Bakanı Ali Haydar Konca, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, SYKP PM Üyesi Çetin Ak, KESK üyeleri, ÖDP ve Halkevleri ve partililer katıldı.

“HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE ARANMIŞ”

İl binasındaki açıklamayı İl Eş Başkanı Şahabettin Işık okudu. Işık açıklamasında, “Kocaeli İl Örgütü ile Çayırova, Darıca, Dilovası, Gebze ilçe örgütlerine haksız, hukuksuz bir şekilde operasyonlar düzenlenmiş. İl ve ilçe binalarımız hukuka aykırı bir şekilde aranmış, örgütlerimizdeki bilgisayarlara el konulmuş, talan edercesine aramalar yapılmış, parti yöneticilerimiz ve Kocaeli Barosu’na bağlı iki avukat arkadaşımız olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alınmıştır. Bu şehri yönetenleri, adli mercileri ve siyasi karar vericiler kendi kabul ettikleri hukuk düzenine ve kurallarına uymaya davet ediyoruz” dedi.

“FAŞİZM ORTAYA ÇIKACAKTIR”

Sözlerini sürdüren Işık, “Ülkede işsizlik, yoksulluk, hırsızlık, gasp, uyuşturucu, taciz ve tecavüz olayları alıp başını gitmişken bunlarla mücadele etmek yerine demokratik siyaset yapan tüm yöneticileri ile yasa dışı eylemlerden özelikle kaçınan arkadaşlarımızın gözaltına alınmasın ülkede toplumsal barışa müsaade edilmemesi anlamına gelmektedir. Bu algı operasyonundan başka bir şey değildir. Partimize karşı sürekli ve düzenli olarak hukuka aykırı haksız operasyonların sona erdirilmesini talep ediyoruz. Bu operasyonlara muhalif çevrelerce karşı çıkılmadığı takdirde herkesi aynı şiddet ve şekli ile olumsuz etkileyecek bir faşizm ortaya çıkacaktır” dedi.

“BASKILAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Işık’ın ardından konuşan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra mazbata krizini ortaya attılar. KHK ile ihraçları bahane ederek seçilen belediye başkanlarını kabul etmeyeceklerini ilan ettiler. 26 belediyeye kayyım atadıkları yetmiyormuş gibi bir de gözaltı yapmaya devam ediyorlar. Baskılar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yönelimler bizim yılacağımız, boyun eğeceğimiz şeyler değildir. Bunlar bildiğimiz faşizan baskılardır. Kesinlikle hiçbir sonuç alamayacaklardır. Bizi şeytanlaştırma uygulamalarına şiddetle karşı çıkıyoruz. Mesele HDP'de değil, mesela faşizan iktidardadır” dedi.

“DELİL SAYILMASI İÇİN ALINMIŞ”

İl ve ilçe binalarına yapılan baskınları da değerlendiren Gergerlioğlu, “Binaları düşman bölgesi gibi aramışlar. Alakasız şeyler delil sayılması için alınmış. Onlarca polis gözdağı vermek için içeride ve dışarıda bekliyor. Bunlar yetmiyor, ilçe binalarındaki panolara Türk Bayrağı asılıyor. Bu partiye üye olan ve bu partiyi destekleyen, oy veren her insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İl binamızdaki eş başkan odasında kocaman Türk Bayrağı var. Bunların konu edilmesi, hele ki böyle bir şeyin yapılması partimiz adına utanç vericidir. Partimiz kurtarılmış bölge değildir. Partimiz yasal bir partidir, her üye de yasal üyedir. Biliyoruz ki bu gözaltılar da keyfi gözaltılardır, hiçbir hukuki, yasal dayanağı yoktur” diyerek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

“KARŞILARINDA BİZLERİ BULURLAR”

Öte yandan yaşanan olayın arından CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, HDP’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret kamuoyunda büyük eleştiri toplarken, Musa Yılmaz da sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hiç kimse Musa Yılmaz’ın yurtseverligini, bayrak sevgisini ve vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı duruşunu eleştiremez, tartışma konusu dahi yapamaz yapacak, olanlar gelip yüzüme karşı konuşacak. Hiç kimse laik sosyal hukuk devletini ve demokratik parlamenter meclisimizi yok sayamaz, pasifize edemez, her kim ya da kimler bu hevese kapılmışsa ilk karşıların da bizleri bulurlar.

“KORKUYA YER YOKTUR”

Bu ülkede en büyük terör ve teröristler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu laik demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmak isteyenler ve buna destek verenlerdir. Son günlerde ulusal ve yerel basında saldırılar yapılmaktadır, bu bir zümrenin bir odaktan organize ettiği linç kampanyasıdır, şu nu iyi bilin ki bizim yüreğimizde korkuya yer yoktur. Hiç bir zaman inandığımız değerlerden taviz vermedik vermeyeceğiz. Hiç kimsenin haddi değildir beni terör ya da teröristlerle özdeşleştirmeye çalışmak. Barış, kardeşlik ve özgürlük istemek ne zamandan beri terörist eylem oldu?

“DİNSİZ VE TERÖRİST GÖSTERMEK”

Tabi Musa Yılmaz’a hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksız ve rantiyeci gibi bir şey diyemiyorsunuz, geriye ne kaldı dinsiz ve terörist göstermek. Benim terör örgütleri PKK, FETÖ, İŞİD, PYD, YPG, EL NUSRAve cemaatlerle ilgili sayısız yazılarım ve söylemlerim vardır. Saygı değer basın, buradan sizlere seslenmek istiyorum, hep birlikte AKP, MHP ve diğer partilerin ilçe başkanları ile bir panel düzenleyin her şeyi bu panelde siz değerli basın önünde tartışalım. Bunu yapabilirseniz tarihe gazetecilik adına bir not düşersiniz."