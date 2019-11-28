Hastanede tuhaf uygulama

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker ve Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk Sağlık Sen Şube binasında basın açıklaması düzenledi. Çeker ve Oypan düzenlediği basın açıklamasında Kocaeli Üniversitesi’ne(KOÜ) bağlı faaliyet gösteren araştırma ve uygulama hastanesindeki asansörlerin kullanımını bazı personellere tahsis edilerek bir kısım personelin bu haktan mahrum bırakılması iddialarına tepki gösterdi.

“AYRIMCILIKLARA DENK GELDİK”

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada, “Kamuda idarelerin personel arasında yapmış olduğu ayrımcılık ve usulsüzlüğü 100’den fazla uygulamada gördük. Yemekhanelerden, tutulan nöbetlere, imtiyazlı yerlere kadar çalışanlar arasında kabul edilemez ayrımcılıklara denk geldik. Ama Kocaeli Üniversitesine bağlı faaliyet gösteren Araştırma Uygulama Hastanesi bölgemizde sağlık sunumunda önemli bir yere sahiptir” dedi.

“TUHAF BİR DURUMA İLK KEZ ŞAHİT OLUNDU”

Tuhaf bir duruma şahit olunduğunu belirten Çeker, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımız sağlık sorunlarına çare bulmak için kapısını aşındırmış olduğu bu güzide kurumun eski şaşalı günlerinden eser kalmadığı görülmektedir. Usulsüz uygulama ve olumsuz olaylar ile kamuoyunun gündemine gelmektedir. İdareciler orta çağdaki uygulamaların benzerlerini çalışma hayatına uyarlamak için ellerinden gelen gayreti sarf etmektedirler. Enerjilerini kurumu geliştirme personeli mutlu etmek vatandaşın etkin ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için harcamak yerine farklı şekilde kullanmaktadırlar. Şimdi de hastanedeki asansörlerin kullanımında ayrımcılık yapıldığı ile ilgili tuhaf bir duruma ilk kez personelde vatandaş da şahit oldu” dedi.

“RAHATSIZ OLDULAR”

Çeker açıklamasının devamında, “Hastane bünyesindeki 5 noktadaki asansörün kimler tarafından kullanılacağına dair İdare tarafından yapılan planlamada personel arasında eşitsizlik yapılmış olup hekim dışı personel yok sayılmıştır. 12 adet asansörden 3'ü hekimlere, 4’ü yük asansörü, 4’ü ana girişte hasta ve hasta yakınları, bir tanesi de aktif olmayan asansör bulunduğu ve hekim dışı personelin kullanımına asansör ayrılmayarak çalışanlar arasında ayrım yapıldığı ayrıldığı bilgisi kurumda görev yapan personeller ve sendika üyelerimiz tarafından sendikamıza iletilmiştir” diye konuştu. Çalışanlar idarenin uygulamaya çalıştığı bu anlamsız ve usulsüz uygulamadan rahatsız olmuşlardır. Ayrımcılığın yanı sıra bu aynı zamanda etkin bir kullanımda değildir. Hasta, hasta yakınları ve doktorlar dışındaki tüm personel ile doktor sayısı karşılaştırıldığında bu asansör kullanımının sağlık hizmetleri için doğru bir yaklaşım olduğu da söylenemez” diye konuştu.

“YAŞAM HAKKININ İHLALİ”

“Bazı asansörlerin meslek mensuplarına tahsisi sağlık hizmetleri için zaruri olabilir” diyen Çeker, “Fakat sağlık hizmetleri sunumunun bir ekip işi olduğu ve hekimle birlikte diğer sağlık personellerinin de ani gelişen bir vakada birlikte hareket etmeleri gerektiği düşünüldüğünde söz konusu işlemde kamu yararı ilkesinin gözetilmediği açıktır. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olduğu ve bu hizmetin verilmesi esnasındaki herhangi bir problemin veya gecikmenin telafisi mümkün olmaması nedeniyle söz konusu işlemin aynı zamanda yaşam hakkının ihlali anlamına geldiği de açıktır” şeklinde açıklamasını sürdürdü.

“EŞİTLİK VE ADALET İLE YAPILMALI”

“İdarelerin takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır” sözlerini kullanan Çeker, “İdarenin çalışma ortamında iş barışı ve huzurunu sağlamak ve korumak için tedbirleri almak zorundadır. Bunu yaparken de eşitlik ve adalet ile bu işler yapılmalıdır. Aşırı İş yükü, yetersiz ücretler gibi birçok sorunlar uğraşan sağlık çalışanları arasında bu tür ayrımcılıklar yapılması ile çalışma barışı baltalanmakta, iş yerlerinde huzur kaçmaktadır. Bu tür işler yanlıştır. Asansör tahsisi konusunda sendikamız tarafından idareye bir başvuru da yapılmış olup uygulamanın sonlandırılması istenmiştir. Umarız ki bu yanlıştan tez zamanda dönülür” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.