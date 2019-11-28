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Dilovası’nda seçim tekrarı

CHP Dilovası’nda yapılan delege seçimlerinde 5 mahallede çoğunluk sağlanmaması sonucu Cumartesi günü seçim tekrarı yapılacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli’de çoğu ilçede delege seçimleri tamamlanırken 27 Kasım (dün) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dilovası’nda 12 mahallede başlayan mahalle delege seçimlerinde 5 mahallede çoğunluk sağlanamaması sonucu seçim tekrarı kararı alındı. 30 Kasım günü (Cumartesi) gerçekleştirilecek delege seçimlerinin ardından Dilovası’ndaki tüm delegeler belirlenmiş olacak.

Dün yapılması beklenen delege seçimleri hakkında konuşan İlçe Başkanı Kerem Aydemir, “Delege seçimlerimiz bir günde gerçekleşti. Seçimlerde kısmi olarak çoğunluk sağlanamadı” dedi.

 

 

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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