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İzmit'te hafta sonu vezneler açık olacak

İzmit Belediyesi’nin vezneleri 2019 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemelerini yapacak vatandaşlar için hafta sonu da açık kalacak.
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İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde son günün 2 Aralık olduğunu hatırlattı. Emlak ve Çevre Temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükellefler ödemelerini 2 Aralık Pazartesi mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar vergilerin ikinci taksidini İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza 3’üncü kat Gelir Birimine, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe hizmet binalarında bulunan veznelere yatırabilecekler.

HAFTASONU VEZNELER AÇIK

Vatandaşlara kolaylık sağlamak adına Emlak ve Çevre Temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükellefler 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü mesai saatleri içerisinde tüm veznelerde ödemelerini gerçekleştirebilecek.

ÖDEMEDE KOLAYLIK

Ödeme ile ilgili Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada mükelleflere alternatiflerin sunulduğu belirterek Banka ve PTT kanalıyla tahsilat yapılabilecek. Vergi ödemeleri Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 İBAN Numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırabilirler. Ayrıca kredi kartı ve internet aracılığı ile tahsilat gerçekleştirilebiliyor. İnternet ortamında www.izmit.bel.tr adresine girerek Borç Sorgulama ve Tahsilat işlemleri yapılabiliyor.

ÖDEME NOKTALARI

Belsa Plaza (A blok Kat:3/ Gelir Birimi Veznesi)

Online Ödeme / www.izmit.bel.tr

Kaymakamlık (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe ve Mevlana Kültür Merkezi Hizmet Binaları

Tüm Halkbank, Denizbank ve PTT Şubelerinde

Ayrıca Belediye Hizmet Binalarında Kredi Kartı ile tahsilat yapılmaktadır

 

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