Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:35 TSİ- Gündem G: Bugün 12:41 TSİ

İşte Türkiye'nin en büyük 20 şirketi! O listede Kocaeli'den 2 isim var

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 63 milyar lira olarak hesaplandı
mask

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 63 milyar lira olarak hesaplandı. Kocaeli’deki iki önemli şirket de listede yer aldı.

TÜPRAŞ VE FORD OTOSAN

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında yer alan Kocaeli’deki Tüpraş 30.776.519.680 TL ve Ford Otosan 22.072.239.000 TL olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Koç Holding                   50.464.371.195 1,45

Garanti Bankası             42.126.000.000 0,82

Akbank                           40.248.000.000 0,78

Tüpraş                            30.776.519.680 2,40

Turkcell                           29.370.000.000 1,69

Enka İnşaat                     28.700.000.000 0,78

İş Bankası (C)                 27.584.816.100 0,50

Bim Mağazalar                27.542.592.000 6,80

Ereğli Demir Çelik           27.265.000.000 0,95

Türk Telekom                  23.905.000.000 2,66

Ford Otosan                    22.072.239.000 4,78

ASELSAN                        21.249.600.000 1,78

Yapı ve Kredi Bank.         20.526.334.620 0,51

İskenderun Demir Çelik   20.068.000.000 1,32

Türk Hava Yolları             18.726.600.000 0,50

Sabancı Holding              18.526.867.693 0,58

Arçelik                              13.467.263.126 1,50

Vakıar Bankası                 12.675.000.000 0,42

Anadolu Efes                    12.647.368.418 1,05

Tofaş Oto. Fab.                 11.980.000.000 3,00

Bugün 12:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Yıldırım düştü 2 asker şehit oldu mask
Yıldırım düştü 2 asker şehit oldu
Bakanlık Kocaeli’de 27 daireyi satışa çıkardı mask
Bakanlık Kocaeli’de 27 daireyi satışa çıkardı
Sigarayı bırakana altın hediye edilecek mask
Sigarayı bırakana altın hediye edilecek
Emekli maaşına haciz konanlar dikkat! mask
Emekli maaşına haciz konanlar dikkat!
Öğretmenlere 3060 TL promosyon mask
Öğretmenlere 3060 TL promosyon
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı mask
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

GALERİ

Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL