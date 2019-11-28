Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:41 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:37 TSİ

Toprak altına kalan işçi hayatını kaybetti

Kartepe Maşukiye'de devam eden altyapı çalışmalarında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 işçi ise hafif yaralandı. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Kartepe Sapanca Yolu Caddesi İbrikdere Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından yapılan boru hattı inşaatı sırasında karayolunun altında kalan kısımda göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte Doğan Parlak (56) isimli işçi çöken toprağın altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler Parlak’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler göçüğün meydana geldiği yolun altında yaklaşık 1 saat boyunca Parlak’ı kurtarmaya çalıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Parlar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Parlar’ın göçük altından çıkartılan cenazesi polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı olay yeri incelemelerinin ardından Kocaeli Hastanesi morguna kaldırıldı.

"TIRNAKLARIMLA KAZIDIM, ÇIKARTAMADIM"

Diğer işçiler ise Parlak’ın kurtarılması için çalışmalar sırasında sabırsızlıkla bekledi. İnşaat şefi Parlak’ın ölüm haberini öğrenince, “Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım” diyerek fenalık geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen işçi hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, göçüğün yaşandığı yol ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 12:41 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı mask
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı
Yakıt almaya gitti, döndüğünde kaza yapan tırını görünce şok oldu mask
Yakıt almaya gitti, döndüğünde kaza yapan tırını görünce şok oldu
İzmit’te fuhuş operasyonu mask
İzmit’te fuhuş operasyonu
Genç kıza yaptığı iğrenç hareketi bakın nasıl savundu mask
Genç kıza yaptığı iğrenç hareketi bakın nasıl savundu
Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti mask
Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Petekleri çalarken polise yakalandılar mask
Petekleri çalarken polise yakalandılar
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı mask
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

GALERİ

Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL