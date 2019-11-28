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Küçük’e açılan tazminat davası yine ertelendi

Kocaeli'de, başsavcı vekili E.Y. ve savcı S.T. hakkında FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı ve bu mektupları bir akrabası aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar olarak gönderttiği iddiasıyla, eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük hakkında açılan tazminat davası yine ertelendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli'de, başsavcı vekili E.Y. ve savcı S.T. hakkında FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı ve bu mektupları bir akrabası aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar olarak gönderttiği iddiasıyla, eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük hakkında açılan tazminat davasının görülmesine bugün Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya, davacı Kocaeli Başsavcıvekili E.Y ve savcı S.T. ile davalı emekli başsavcı Mustafa Küçük'ün avukatları katıldı.

“REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Daha önceki duruşmalarda talep edilen soruşturma dosyasının aşamasının son durumu hakkında yazıya gelen cevapta, söz konusu dosyanın disiplin kuruluna gönderildiğinin belirtildiği ifade edildi. Davacı E.Y. ve S.T.’nin avukatı Şinasi Sarı, “HSK'den istenilen dosya, hükme etkili değildir. İddialarımız, gelen dosyalar ve dinlenen tanık anlatımları ile sabit olmuştur. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz” dedi. Davalı avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız da "Manevi tazminat şartları somut olayda oluşmamıştır. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mahkeme, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  2. Dairesi Disiplin Bürosu’na yazı yazılarak, davalı Küçük hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporun mahkemeye gönderilmesinin talep edilmesinekarar vererek duruşmayı 27 Ocak tarihine saat 10.21’e bırakılmasına karar verdi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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