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Çetin Hartamacı’dan adaylık açıklaması!

CHP Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı kongre sürecine ilişkin adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova’da10 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında yapılan seçimlerde toplam 155 delege belirlendi. Delegelerin belirlemesinin ardından Hartamacı kongre süreci hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Delegele seçimlerimiz tamamlandı. 15 Aralık tarihinde saat 13.00’de Çayırova Kültür Merkezi’nde kongremiz yapılacak. Kongrede 155 seçimle gelen olmak üzere 170 delegemiz oy kullanacak” dedi.

“CESUR ADIMLAR ATTIĞIMIZA İNANIYORUM”

Adaylığı hakkında bugün basın açıklaması gerçekleştiren Hartamacı, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde yenilenme sürecinin baş mimarı olan genel başkanım Kemal Kılıçtaroğlu’nun bizlere çizmiş olduğu çizgide; partinin yenilenme ve gençleşmesi yönündeki hedefler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında yeni yüzlere ve partimizin ilke ve hedeflerine uygun hareket edebilecek arkadaşlarımıza yer vermeye çalıştık. Ben ve yönetimim bu konuda yeterince özverili ve cesur adımlar attığımıza inanıyorum.Daha dinamik, heyecanlı ve gençlerden oluşacak yeni kadrolara yer açmamız gerektiğini belirtmek isterim” dedi.

“GELİP GEÇİCİYİZ”

“CHP’li olmak zaten bir makam” diyen Hartamacı, “ ‘Ben zihniyeti yerine biz olabilmek, ben olmasam hiç bir şey olmaz yerine sen olmazsan bir eksiğiz diyebilmektir’ gerçek partililik.Fakat bunları yaparken şu hususa da gözden kaçmamalı: İnsan kazanmakla o insanın arsızlığına katlanmak farklı durum. Bu emekçi örgüt içinde arkadaşlarının omuzlarına basarak belirli yerlere gelenler,kendi ikbali için partiyi kullananlar,makam peşinde olanlar bilsinler ki CHP li olmak zaten bir makam.Cumhuriyet Halk Partisinin İlçe BaşkanlığıKoltuğu  güç alma yeri değil o koltuğa güç vermek için meşgul edilmelidir.Biz bunu yapmaya çalıştık.Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığında gelip geçiciyiz. Asıl önemli olan partimizin kurumsallığının daha da hissedilir bireylerle temsil edilmesidir” şeklinde konuştu.

“DÜŞÜNMÜYORUM”

Aday olmayı düşünmediğini belirten Hartamacı, “Partimde aktif görev almasam da dahi her daim partim için çalışmalara devam edeceğimizi tüm parti mensuplarına belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin daha ileri hedeflere ulaşması için 15 Aralık 2019 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe 5 Olağankongre sinde  aday olmayı düşünmediğimi beyan eder. Başkan adayı arkadaşlarıma başarılar dilerim” ifadelerinde bulundu.

Bugün 13:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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