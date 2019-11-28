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Tarhan: Zorladık, 40 gün sonra açıkladılar

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in metro üzerinden kendisine getirdiği eleştirilere cevap verdi, “Hiç olmazsa zorla da olsa 40 gün sonra açıkladılar” dedi
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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Metrosu’nun Bakanlığa devredilmediğini öne sürmüş, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise devredildiğini belirterek Tarhan’ın açıklamasını şık bulmadığını dile getirmişti. Tarhan, Ellibeş’in eleştirilerine, yaptığı yazılı açıklama ile cevap vererek, “Hiç olmazsa zorla da olsa 40 gün sonra açıkladılar” dedi. Tarhan’ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Gebze Metrosu ile ilgili AKP İl Başkanı Sayın Ellibeş’in açıklamalarını üzülerek takip ettim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 9 ihalesini açıkladığımız, 7 tanesine tek bir firmanın teklif verip ihaleyi aldığını, adrese teslim işlerin yapıldığını ortaya çıkardığımız için ne şekilde saldıracaklarını bilemez haldeler. Gerekirse anlayacakları dilden de konuşmasını biliriz. Gebze Metrosu ile ilgili biz ne dedik, 18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete ile Gebze Metrosunun Bakanlığa devri gerçekleşmiş. Bakanlık devrin içeriği ile ilgili sorularımıza 04.10.2019 tarihinde, yani devir gerçekleştikten sonra cevap vermiş. ‘Bakanlığımız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak protokol ile devrin şekli ve içeriği (Yapımı, araç alım, müşavirlik, kamulaştırma gibi işlerin hangi tarafça yapılacağı, mevcut sözleşme veya yeniden ihale şeklinde yapılıp yapılmayacağı vb.) belirlenecektir. Açıklamasında bulunmuş. Sayın Ellibeş’in bugün açıkladığı protokolün tarihi 18.10.2019 Bakanlıkla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizim soru önergemize gelen cevaptan 14 gün sonra içerik protokolü gerçekleştirilmiş. Muhalefet olarak bizim ne yapmamızı bekliyorlar. Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra Bakanlığa sorduk, gelen cevabı tüm şeffaflığıyla basınla paylaştık. Kendileri 40 gün önce yapılan protokolü ancak şimdi paylaşıyorlar. Anlamsız şekilde bunu yaparken de bize saldırıyorlar. Bizim alnımız ak. Yalan söylediğimiz hiçbir konu yok. Elimizdeki belgeleri tüm şeffaflığıyla paylaşmıştık. Tekrar söylüyoruz, biz sormaya devam edeceğiz, onlar da cevap vermeye, hesap verebilir olmaya alışacaklar. Hiç değilse bu sürecin sonunda zorla da olsa 40 gündür açıklanmayan belge açıklanmış oldu. Sevgi ve saygılarımla...”

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