Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 142 bin 448 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 28 bin 384 kişi ile 35-39 yaş grubunda olurken, kadınlarda ise 27 bin 635 kişi ile 30-34 yaş grubunda gerçekleşti. Kocaeli'de boşanmalar en fazla erkeklerde 35-39 yaş grubunda olurken, kadınlarda ise 30-34 yaş grubunda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli'de boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 3 bin 447 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 720 kişi ile 35-39 yaş grubunda olurken, kadınlarda ise 739 kişi ile 30-34 yaş grubunda gerçekleşmiştir.
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Kocaeli'de kaç kişi boşandı?
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre; Kocaeli'de 2018 yılında 3 bin 447 kişi boşandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz