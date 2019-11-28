Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve belediye şirketlerinde çalışan memur ve işçiler olmak üzere yaklaşık 10 bin işçiyi ilgilendiren promosyon ihalesini geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İhaleyi kazanan Vakıfbank olurken, Vakıfbank, promosyon ücretini yarın işçilerin hesaplarına yatıracak. Büyükşehir ve İSU’da çalışan işçiler 3 bin 250 lira promosyon alacak
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Büyükşehir işçileri, 3 bin 250 lira promosyon alacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve belediye şirketlerinde çalışan memur ve işçiler olmak üzere yaklaşık 10 bin işçi 3 bin 250 lira promosyonları alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz