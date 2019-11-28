Büyükşehir işçileri, 3 bin 250 lira promosyon alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve belediye şirketlerinde çalışan memur ve işçiler olmak üzere yaklaşık 10 bin işçiyi ilgilendiren promosyon ihalesini geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İhaleyi kazanan Vakıfbank olurken, Vakıfbank, promosyon ücretini yarın işçilerin hesaplarına yatıracak. Büyükşehir ve İSU’da çalışan işçiler 3 bin 250 lira promosyon alacak