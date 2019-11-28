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Kocaeli'den İBB'ye bir transfer daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadrosuna Kocaeli’den tecrübeli bir ismi daha kattı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 2012 yılına kadar 24 yıl emek veren, Ayniyat ve Ambarlar Şube müdürlükleri, Şehir Tiyatrolarında da Müdür Yardımcısı olarak Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında Koordinatörlük gibi görevlerde bulunan, sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesine transfer olarak Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Sağlık Daire Başkanlığı Koordinatörlüğü görevini yürüten ve 2014 yılında emekli olan Ayşe İşel, bu deneyimi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dikkatini çekti. Ayşe İşel, İBB Kültür A.Ş.’ye bağlı Yerebatan Sarayı’nın yöneticisi olarak göreve başladı.

İMAMOĞLU'NUN KOCAELİ TRANSER LİSTESİ ARTIYOR

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ayşe İşel’in bu transferi ilimizdeki sevenlerini de mutlu etti. Ekrem İmamoğlu daha önce de Kocaeli ile teması olan pek çok tecrübeli ismi İBB bünyesine katmıştı. İmamoğlu ilk olarak TÜPRAŞ’tan 2005-2015 yılları arasında TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve emekli olan Yavuz Erkut’u, sonrasında ise yine TÜPRAŞ’ta 4 yıl boyunca yöneticilik yapmış Murat Kalkanlı’yı kadrosuna dahil etmişti. İmamoğlu’nun kadrosuna kattığı bir diğer isim ise Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık ve Üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü yapmış olan Naim Erol Özgüner’di.

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